Russland: Geheime Drohnen-Einheit enttarnt – durch Toilettenschild

Versteckt in Freizeitpark
Geheime russische Militäreinheit durch Toilettenschild entlarvt

Von t-online, KON
19.09.2025 - 08:41 UhrLesedauer: 2 Min.
Russische Soldaten mit Orlan-10 Drohne (Archivbild): Die Ukraine will die Abwehr gegen die Fluggeräte verbessern.Vergrößern des Bildes
Russische Soldaten mit Orlan-10 Drohne (Archivbild): Das geheime Operations-Center von Rubicon wurde jetzt wohl enttarnt. (Quelle: IMAGO/Sergei Malgavko)
Die russische Eliteeinheit "Rubicon" spielt eine zentrale Rolle im Ukraine-Krieg. Journalisten konnten nun nach einer akribischen Hinweissuche ermitteln, von wo aus die Gruppe operiert.

Die russische Drohneneinheit "Rubicon" wurde im Sommer des vergangenen Jahres auf direktes Geheiß des russischen Verteidigungsministers Andrei Beloussow gegründet. Etwa zwölf Monate später hat sie den Ruf, eine zentrale Rolle im russischen Drohnenkrieg in der Ukraine zu spielen. Journalisten von "Radio Free Europe/Radio Liberty" (RFE/RL) haben jetzt das geheime Hauptquartier von "Rubicon" ausfindig gemacht, mit einer Hinweissuche in öffentlich verfügbaren Propaganda-Videos.

Die Drohneneinheit operiert demnach aus der Propaganda-Freizeitanlage Park Patriot, der etwa 60 Kilometer von Moskau gelegen ist. Der vom Verteidigungsministerium geführte Park hat etwa Bereiche, in denen Schauplätze des Zweiten Weltkriegs nachgestellt sind. Zudem gibt es eine große Sammlung mit alten Panzern, Flugzeugen und alter Weltraumtechnik.

Hinweise in Propaganda-Aufnahmen

Die Hinweise auf die Nutzung des Parks von "Rubicon" stammen vor allem aus einem Fernsehbeitrag des russischen Propagandisten Wladimir Solowjow. In einem Bericht vom 2. Februar hat Solowjow unter anderem seinen Besuch im Hauptquartier der Drohneneinheit dokumentiert. Im Bericht waren Toilettenschilder zu sehen, die offenbar nur an genau diesem Standort vorkommen – und anhand derer die Journalisten den Standort der Anlage bestimmen konnten. Auch in den anderen Videos, die es zu "Rubicon" gibt, hatten die Journalisten weitere Hinweise gefunden.

Andrei Beloussow, Verteidigungsminister der Russischen Föderation.Vergrößern des Bildes
Der russische Verteidigungsminister Andrei Beloussow (Archivbild): Er rief Rubiocon ins Leben. (Quelle: IMAGO/Dmitry Kharichkov)

Zu den Hinweisen passend, die von dem Journalistenteam gefunden wurden, ist in dem Park seit Ende 2024 wöchentlich ein Teil für "Wissenschaftliche und praktische Lehrveranstaltungen (Abteilung für fortgeschrittene interdisziplinäre Forschung und Sonderprojekte, Verteidigungsministerium)" blockiert.

"Rubicon" wird eine entscheidende Rolle bei den russischen Erfolgen in Kursk und im Donbass zugeschrieben. Die Gruppe übernimmt die Beschaffung von Drohnen und Ausbildung von Piloten. Auch wenn über die Aktivitäten der Einheit wenig bekannt ist, gilt sie als besonders effektiv. In Kursk stellten Drohnen, die mehrheitlich von "Rubicon" beschafft worden sein sollen, die Ukraine vor logistische Schwierigkeiten und erschwerte die Versorgung der Truppen.

MoskauUkraineZweiter Weltkrieg
