Von t-online , KON 19.09.2025 - 08:41 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Russische Soldaten mit Orlan-10 Drohne (Archivbild): Das geheime Operations-Center von Rubicon wurde jetzt wohl enttarnt. (Quelle: IMAGO/Sergei Malgavko)

Die russische Eliteeinheit "Rubicon" spielt eine zentrale Rolle im Ukraine-Krieg. Journalisten konnten nun nach einer akribischen Hinweissuche ermitteln, von wo aus die Gruppe operiert.

Die russische Drohneneinheit "Rubicon" wurde im Sommer des vergangenen Jahres auf direktes Geheiß des russischen Verteidigungsministers Andrei Beloussow gegründet. Etwa zwölf Monate später hat sie den Ruf, eine zentrale Rolle im russischen Drohnenkrieg in der Ukraine zu spielen. Journalisten von "Radio Free Europe/Radio Liberty" (RFE/RL) haben jetzt das geheime Hauptquartier von "Rubicon" ausfindig gemacht, mit einer Hinweissuche in öffentlich verfügbaren Propaganda-Videos.

Die Drohneneinheit operiert demnach aus der Propaganda-Freizeitanlage Park Patriot, der etwa 60 Kilometer von Moskau gelegen ist. Der vom Verteidigungsministerium geführte Park hat etwa Bereiche, in denen Schauplätze des Zweiten Weltkriegs nachgestellt sind. Zudem gibt es eine große Sammlung mit alten Panzern, Flugzeugen und alter Weltraumtechnik.

Hinweise in Propaganda-Aufnahmen

Die Hinweise auf die Nutzung des Parks von "Rubicon" stammen vor allem aus einem Fernsehbeitrag des russischen Propagandisten Wladimir Solowjow. In einem Bericht vom 2. Februar hat Solowjow unter anderem seinen Besuch im Hauptquartier der Drohneneinheit dokumentiert. Im Bericht waren Toilettenschilder zu sehen, die offenbar nur an genau diesem Standort vorkommen – und anhand derer die Journalisten den Standort der Anlage bestimmen konnten. Auch in den anderen Videos, die es zu "Rubicon" gibt, hatten die Journalisten weitere Hinweise gefunden.

Zu den Hinweisen passend, die von dem Journalistenteam gefunden wurden, ist in dem Park seit Ende 2024 wöchentlich ein Teil für "Wissenschaftliche und praktische Lehrveranstaltungen (Abteilung für fortgeschrittene interdisziplinäre Forschung und Sonderprojekte, Verteidigungsministerium)" blockiert.