Russischer Journalist warnt die USA "Ihr werdet am Ende dort landen, wo wir sind"

Von t-online , ne Aktualisiert am 19.09.2025 - 09:47 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) und US-Präsident Donald Trump: Viele Russen sehen Parallelen im Vorgehen der beiden Staatschefs gegen die Meinungsfreiheit. (Quelle: IMAGO/Justin Connaher/Us Air/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Trump ist nicht der einzige Regierungschef, der kritische Stimmen von der Bildfläche verschwinden lässt. Ein Blick auf Russlands TV-Geschichte.

Loading...

Trump ist nicht der einzige Regierungschef, der kritische Stimmen aus der Öffentlichkeit verdrängt. Auch Russlands Staatschef Wladimir Putin zensiert das Fernsehen in seinem Land. Wie das russische Exilmedium "Meduza" berichtet, zogen russische Medienschaffende und Social-Media-Nutzer mit Blick auf die aktuellen Ereignisse in den USA bereits Parallelen zum Vorgehen des Kreml gegen unliebsame Kritiker.

"Amerikaner, nehmt das nicht einfach hin – geht zum Weißen Haus. Die Meinungsfreiheit ist eure letzte Verteidigungslinie", schreibt etwa der russische Investigativjournalist Roman Dobrokhotov auf der Plattform X. Er mahnt: "Wenn ihr es so vermasselt wie wir, werdet ihr am Ende dort landen, wo wir sind!"

"Kukly" nach Putins Amtsantritt abgesetzt

Dobrokhotov weist konkret auf Parallelen zum Vorgehen des Kreml im Jahr 2001 hin. In diesem Jahr hatte Putins Machtapparat die Kontrolle über den damals noch unabhängigen Fernsehsender NTV übernommen. Auslöser sei unter anderem die politische Satiresendung "Kukly" ("Puppen") gewesen.

Die wöchentlich ausgestrahlte Sendung, die politische Ereignisse satirisch kommentierte, war ein fester Bestandteil des russischen Fernsehens der 90er Jahre. Politiker und Prominente stellte die Sendung mit karikaturhaften Puppen dar – auch Putin wurde nicht verschont. Die Sendung parodierte ihn, kurz nachdem er im Jahr 2000 Präsident von Russland wurde.

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Wenig später übernahm der staatlich kontrollierte Medienkonzern Gazprom-Media den Sender NTV. Der Drehbuchautor Wiktor Schenderowitsch verließ die Show nach der Übernahme, 2003 wurde die Sendung dann ganz abgesetzt.

"Evening Urgant" verstummte zu Kriegsbeginn

Eine weitere Comedy-Show verschwand aus dem russischen Fernsehen, als Putin 2022 den Angriffskrieg auf die Ukraine startete. "Evening Urgant" lief seit 2012 auf dem staatlich kontrollierten Fernsehsender Channel One und war laut "Meduza" angelehnt an US-amerikanische Late-Night-Shows wie jener von Kimmel. Ivan Urgant interviewte darin russische Politiker und Prominente.