China verfügt wohl über geheime Späh-Drohne mit "cranked kite"-Flügelform

Bewusst für Satelliten platziert
China präsentiert der Welt bisher geheime Drohne

Von t-online
19.09.2025 - 11:25 UhrLesedauer: 1 Min.
Xi Jinping: Dem chinesischen Staatspräsidenten fehle der moralische Kompass, beklagt Christoph Grabitz im Gastbeitrag.Vergrößern des Bildes
Der Chinesische Staatspräsident Xi Jinping: China verfügt wohl über eine bisher geheime Aufkläungsdrone. (Quelle: Birgit Korber/getty-images-bilder)
China scheint über ein bisher geheime Überwachungsdrohne zu verfügen. Experten fühlen sich an ein US-Modell erinnert.

China scheint über ein bisher geheimes Drohnen-Modell zu verfügen, das einem US-Modell stark ähnelt. Das berichtet das Branchenportal "The War Zone" unter Berufung auf Satellitenbilder von einer chinesischen Militärbasis nahe Malan.

Die Drohnen sind demnach vermutlich eine Weiterentwicklung des chinesischen CH-7-Modells. Dieses Ausgangsmodell ist auf Langstreckenaufklärung spezialisiert und kann laut Hersteller bis zu 15 Stunden fliegen, bei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 926 km/h.

Die Ausmaße der jetzt aufgenommenen Drohnen sind beträchtlich: 42 Meter soll die Spannweite betragen, die Flügel sind wohl abgeflacht und ausgesprochen dünn in einer sogenannten "cranked kite"-Form gebaut. Das spart nicht nur Treibstoff, sondern macht das unbemannte Fluggerät auch für den gegnerischen Radar schwer erkennbar. Fachleute sprechen von Stealth-Drohnen.

Ähnlichkeiten zu US-Modell

Wie "The War Zone" schreibt, ist davon auszugehen, dass China über die Satelliten-Beobachtung seiner Militärbasis weiß. Da die Drohne trotzdem nicht in einem der Hanger der Militärbasis stand, ist davon auszugehen, dass China die Existenz der Drohne öffentlich machen wollte.

"The War Zone" vergleicht die neuen Drohnen mit den US-RQ-180-Drohnen, die auch eine "cranked kite"-Flügelform haben. Auch wenn nicht klar ist, wie groß die technischen Parallelen tatsächlich sind: Das von Northrop Grumman entwickelte Modell verfügt ebenfalls über Stealth-Eigenschaften, kann bis zu 24 Stunden in der Luft sein und verfügt über eine Vielzahl an Radarsystemen. Die Drohne wird vor allem als Aufklärungsdrohne eingesetzt.

