China präsentiert der Welt bisher geheime Drohne

Von t-online 19.09.2025 - 11:25 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Chinesische Staatspräsident Xi Jinping: China verfügt wohl über eine bisher geheime Aufkläungsdrone. (Quelle: Birgit Korber/getty-images-bilder)

China scheint über ein bisher geheime Überwachungsdrohne zu verfügen. Experten fühlen sich an ein US-Modell erinnert.

China scheint über ein bisher geheimes Drohnen-Modell zu verfügen, das einem US-Modell stark ähnelt. Das berichtet das Branchenportal "The War Zone" unter Berufung auf Satellitenbilder von einer chinesischen Militärbasis nahe Malan.

Die Drohnen sind demnach vermutlich eine Weiterentwicklung des chinesischen CH-7-Modells. Dieses Ausgangsmodell ist auf Langstreckenaufklärung spezialisiert und kann laut Hersteller bis zu 15 Stunden fliegen, bei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 926 km/h.

Die Ausmaße der jetzt aufgenommenen Drohnen sind beträchtlich: 42 Meter soll die Spannweite betragen, die Flügel sind wohl abgeflacht und ausgesprochen dünn in einer sogenannten "cranked kite"-Form gebaut. Das spart nicht nur Treibstoff, sondern macht das unbemannte Fluggerät auch für den gegnerischen Radar schwer erkennbar. Fachleute sprechen von Stealth-Drohnen.

Ähnlichkeiten zu US-Modell

Wie "The War Zone" schreibt, ist davon auszugehen, dass China über die Satelliten-Beobachtung seiner Militärbasis weiß. Da die Drohne trotzdem nicht in einem der Hanger der Militärbasis stand, ist davon auszugehen, dass China die Existenz der Drohne öffentlich machen wollte.