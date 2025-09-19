Bewusst für Satelliten platziert China präsentiert der Welt bisher geheime Drohne
China scheint über ein bisher geheime Überwachungsdrohne zu verfügen. Experten fühlen sich an ein US-Modell erinnert.
China scheint über ein bisher geheimes Drohnen-Modell zu verfügen, das einem US-Modell stark ähnelt. Das berichtet das Branchenportal "The War Zone" unter Berufung auf Satellitenbilder von einer chinesischen Militärbasis nahe Malan.
Die Drohnen sind demnach vermutlich eine Weiterentwicklung des chinesischen CH-7-Modells. Dieses Ausgangsmodell ist auf Langstreckenaufklärung spezialisiert und kann laut Hersteller bis zu 15 Stunden fliegen, bei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 926 km/h.
Die Ausmaße der jetzt aufgenommenen Drohnen sind beträchtlich: 42 Meter soll die Spannweite betragen, die Flügel sind wohl abgeflacht und ausgesprochen dünn in einer sogenannten "cranked kite"-Form gebaut. Das spart nicht nur Treibstoff, sondern macht das unbemannte Fluggerät auch für den gegnerischen Radar schwer erkennbar. Fachleute sprechen von Stealth-Drohnen.
Ähnlichkeiten zu US-Modell
Wie "The War Zone" schreibt, ist davon auszugehen, dass China über die Satelliten-Beobachtung seiner Militärbasis weiß. Da die Drohne trotzdem nicht in einem der Hanger der Militärbasis stand, ist davon auszugehen, dass China die Existenz der Drohne öffentlich machen wollte.
"The War Zone" vergleicht die neuen Drohnen mit den US-RQ-180-Drohnen, die auch eine "cranked kite"-Flügelform haben. Auch wenn nicht klar ist, wie groß die technischen Parallelen tatsächlich sind: Das von Northrop Grumman entwickelte Modell verfügt ebenfalls über Stealth-Eigenschaften, kann bis zu 24 Stunden in der Luft sein und verfügt über eine Vielzahl an Radarsystemen. Die Drohne wird vor allem als Aufklärungsdrohne eingesetzt.
- twz.com: "Large Cranked Kite Flying Wing Drone Appears At Chinese Test Base" (Englisch)
- spiegel.de: "RQ-180: USA baut neue Stealth-Drohne"
- twz.com: "China's Stealth CH-7 Long-Endurance Drone Emerges" (Englisch)