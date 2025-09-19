Enthüllung im neuen Buch "Putins Assistent rief sie an und lud sie ein"

Von Ellen Ivits Aktualisiert am 19.09.2025 - 16:23 Uhr Lesedauer: 4 Min.

"Pussy for Putin", ein "Kätzchen für Putin": So gratulierte eine junge Frau Wladimir Putin 2012 zum Geburtstag. Über ein Jahr lang soll sie ihm im Kreml Besuche abgestattet haben. (Quelle: alisakharcheva.livejournal.com)

Ein 17-jähriges Erotik-Model, luxuriöse Geschenke, Treffen im Kreml: Öffentlich predigt Wladimir Putin "traditionelle orthodoxe Werte". Doch sein Privatleben sieht offenbar anders aus.

"In der Sowjetunion gibt es keinen Sex": Mit diesem Slogan brüsten sich die russischen Kommunisten bis heute. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert unter Wladimir Putin ist Russland wieder auf dem besten Weg zu einer öffentlichkeitswirksam sexbefreiten Gesellschaft. Ein Kuss auf der Bühne wird zu einem landesweiten Skandal stilisiert. Eine für Moskauer Verhältnisse zahme Party löst eine Welle von Verhaftungen aus und beendet jahrzehntelange Karrieren.

Dabei verlieh sich Wladimir Putin zu Beginn seiner Herrschaft selbst gern einen Hauch von Sex. 2007 posierte er mit freiem Oberkörper auf einem Pferd – die inzwischen legendären Bilder gingen um die Welt. Putins PR-Strategen wiederholten die Fotosession noch mehrmals und erfanden außerdem neue, originelle Wege, die Männlichkeit ihres Staatschefs zu zeigen: Putin (wieder oberkörperfrei) beim Angeln in Tuwa, beim Tauchen im Baikalsee oder im Schwarzen Meer, beim Flug mit einem Motorgleitschirm zusammen mit Kranichen und beim Streifen durch die Taiga.

"Erotisch konnotierte Fotos. In Putins Umfeld gab es Menschen, die dieses Propagandamittel liebten", fassen die russischen Investigativjournalisten Roman Badanin und Michail Rubin in ihrem neuen Buch "Der Zar selbst – Wie Wladimir Putin uns alle täuschte" (bislang nur auf Russisch erschienen) zusammen. Darin werfen sie ein neues Licht auf die Bedeutung von Sex in der Karriere Putins – und in seinem Leben.

Wladimir Putin und die "traditionelle Familie"

Der Kremlchef propagiert zwar seit Jahren "traditionelle orthodoxe Werte" und inszeniert sich als Verteidiger der "traditionellen Familie". Doch Berichte aus seinem Umfeld zeichnen ein anderes Bild. So erinnert sich in dem Buch ein ehemaliger hochrangiger Kremlbeamter: "Von Anfang an war es deutlich, dass Putin sich für Frauen interessiert. Ich erinnere mich an einige unzweideutige Situationen, in denen er ganz offenkundig männliches Interesse an zufälligen Frauen zeigte." Seine damalige Frau Ljudmila sei hingegen nie präsent gewesen, berichtet der ehemalige Mitarbeiter, der seinerzeit direkt dem Kremlchef unterstellt war.

Eine von den Frauen, an denen Putin Interesse bekundete, soll Alissa Chartschewa gewesen sein. Ein erotischer Kalender habe seine Aufmerksamkeit auf die junge Frau gezogen, schreiben Badanin und Rubin.

Ein Erotik-Kalender für Putin