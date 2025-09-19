t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Israel begeht in Syrien laut Human Rights Watch Kriegsverbrechen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextWeimer: AfD fällt bis 2029 auf 9 Prozent
TextKrimistar verärgert über ARD
TextFilmstars geben Trennung bekannt
TextOktoberfest-Steak kostet 410 Euro
TextAutohersteller bietet Batman-SUV an

Auch Bulldozer im Einsatz
NGO wirft Israel Kriegsverbrechen in Syrien vor

Von t-online, dpa
Aktualisiert am 19.09.2025 - 14:23 UhrLesedauer: 3 Min.
Israelische Soldaten an den Golanhöhen (Archivbild): Offenbar sind in der Pufferzone Bauarbeiten im Gange.Vergrößern des Bildes
Israelische Soldaten an den Golanhöhen (Archivbild): Israel will die Pufferzone nicht mehr aufgeben. (Quelle: Avi Ohayon)
News folgen

Unmittelbar nach dem Sturz von Baschar al-Assad hat Israel seinen Einfluss in Syrien ausgeweitet. Laut der Human Rights Watch kam es in den Besetzungsgebieten zu Kriegsverbrechen.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) wirft Israel Zwangsvertreibungen und andere Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung in der Pufferzone zu Syrien auf den Golanhöhen vor. Die NGO betont: "Zwangsvertreibung stellt ein Kriegsverbrechen dar."

Loading...

Seit Dezember 2024 sollen israelische Streitkräfte Häuser beschlagnahmt und zerstört, Bewohner am Zugang zu ihrem Land und ihrer Lebensgrundlage gehindert sowie Zivilisten willkürlich festgenommen und nach Israel gebracht haben, hieß es von HRW. In ihrem Bericht berufen sich die Menschenrechtler auf Interviews mit Anwohnern, ausgewertetes Bildmaterial sowie Satellitenbilder.

HRW zitiert die Schilderung eines Vertriebenen: "Sie fuhren mit zwei Panzerfahrzeugen in unser Dorf, richteten ihre Waffen auf uns und schrien auf Hebräisch, einer Sprache, die wir nicht verstehen konnten." Weiter erklärt er: "Aus Angst floh ich mit meinen Kindern aus dem Haus, wir nahmen nicht einmal Kleidung mit. Wir ließen alles zurück."

Ein anderer Anwohner erzählt: "Die israelischen Streitkräfte kehrten gelegentlich in das Dorf zurück. Wir baten immer wieder darum, zurückkehren zu dürfen oder zumindest unsere Sachen zu holen, aber sie lehnten dies stets 'aus Sicherheitsgründen' ab oder sagten, sie würden 'unseren Antrag prüfen'."

Wie HRW schreibt, rückte Israel in Teilen des Gebiets mit Bulldozern an und machte ganze Gegenden mit Wohnhäusern dem Erdboden gleich.

Trump erkannte Besetzung der Golanhöhen an

Seit dem Sturz von Syriens Machthaber Baschar al-Assad im Dezember hat Israel seine Angriffe im Nachbarland deutlich ausgeweitet und Truppen in eine von den Vereinten Nationen kontrollierte entmilitarisierte Pufferzone zwischen den von Israel besetzten Golanhöhen und Syrien verlegt. Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa hat Israel mehrfach zu einem sofortigen Truppenabzug aufgefordert.

Nach Sturz des syrischen Regimes - SyrienVergrößern des Bildes
Szenen nach dem Sturz von Assad (Archivbild): Israel wurde nach dem plötzlichen Sturz des syrischen Machthabers in dem Land aktiver. (Quelle: Hussein Malla/AP/dpa-bilder)

Nach Angaben von HRW sind israelische Truppen seit Assads Sturz tief in die Zone vorgedrungen. Darüber hatte auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehrfach berichtet. Vertreter von Israel haben die "komplette Demilitarisierung" von Syrien als Ziel ausgegeben, zudem kündigte Verteidigungsminister Israel Katz an, dass Israel sich aus den besetzen Truppen auch nicht zurückziehen wird.

Die israelische Armee hatte 1967 im Sechstagekrieg die Golanhöhen von Syrien erobert und 1981 annektiert. Nach internationalem Recht gilt das strategisch wichtige Felsplateau als von Israel besetztes Territorium Syriens. Während der ersten Amtszeit Donald Trumps als Präsident hatten die USA den israelischen Anspruch auf die Golanhöhen anerkannt. Die Blauhelme der Undof-Mission kontrollieren eine etwa 235 Quadratkilometer große Pufferzone zwischen Israel und Syrien.

Meistgelesen

Vorwurf der gezielten Destabilisierung

Auf Nachfrage von HRW erklärte das israelische Militär, man sei in Südsyrien "zum Schutz der Bürger des Staates Israel" aktiv. Nach israelischen Angaben sollen sich dort keine Zivilisten befunden haben. Die Aktivitäten stünden "im Einklang mit dem Völkerrecht", Zerstörungen in der Pufferzone seien "notwendige operative Maßnahmen", zitierte HRW das israelische Militär.

Hiba Zayadin, die für HRW arbeitet, widerspricht: "Die jüngsten Aktionen Israels im Süden Syriens sind keine legitimen militärischen Notmaßnahmen, sondern folgen dem gleichen Muster wie in den besetzten palästinensischen Gebieten und anderen Teilen der Region, wo den Bewohnern grundlegende Rechte und Freiheiten vorenthalten werden."

imago169207921Vergrößern des Bildes
Ein Blauhelmsoldat auf dem Berg Bental in den Golanhöhen zwischen Israel and Syrien. (Quelle: Ben185 via imago-images.de/imago)

Israel begründet sein militärisches Vorgehen auf syrischem Gebiet nahe den besetzten Golanhöhen unter anderem mit der Bekämpfung von Waffenlagern und Nachschubwegen für pro-iranische Gruppen. Zuletzt bombardierte Israel zusätzlich Gebiete im Süden mit dem erklärten Ziel, die Drusen, einer im Süden lebenden Minderheit in Syrien, zu schützen.

Kritiker werfen Israel vor, das Land nach dem Sturz bewusst destabilisieren zu wollen. HRW forderte die internationale Gemeinschaft auf, militärische Unterstützung für Israel auszusetzen, solange schwerwiegende Verstöße, darunter mutmaßliche Kriegsverbrechen, andauerten.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Baschar al-AssadIsraelNGOSyrien
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom