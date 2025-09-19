Auch Bulldozer im Einsatz NGO wirft Israel Kriegsverbrechen in Syrien vor

Von t-online, dpa Aktualisiert am 19.09.2025

Israelische Soldaten an den Golanhöhen (Archivbild): Israel will die Pufferzone nicht mehr aufgeben. (Quelle: Avi Ohayon)

Unmittelbar nach dem Sturz von Baschar al-Assad hat Israel seinen Einfluss in Syrien ausgeweitet. Laut der Human Rights Watch kam es in den Besetzungsgebieten zu Kriegsverbrechen.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) wirft Israel Zwangsvertreibungen und andere Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung in der Pufferzone zu Syrien auf den Golanhöhen vor. Die NGO betont: "Zwangsvertreibung stellt ein Kriegsverbrechen dar."

Seit Dezember 2024 sollen israelische Streitkräfte Häuser beschlagnahmt und zerstört, Bewohner am Zugang zu ihrem Land und ihrer Lebensgrundlage gehindert sowie Zivilisten willkürlich festgenommen und nach Israel gebracht haben, hieß es von HRW. In ihrem Bericht berufen sich die Menschenrechtler auf Interviews mit Anwohnern, ausgewertetes Bildmaterial sowie Satellitenbilder.

HRW zitiert die Schilderung eines Vertriebenen: "Sie fuhren mit zwei Panzerfahrzeugen in unser Dorf, richteten ihre Waffen auf uns und schrien auf Hebräisch, einer Sprache, die wir nicht verstehen konnten." Weiter erklärt er: "Aus Angst floh ich mit meinen Kindern aus dem Haus, wir nahmen nicht einmal Kleidung mit. Wir ließen alles zurück."

Ein anderer Anwohner erzählt: "Die israelischen Streitkräfte kehrten gelegentlich in das Dorf zurück. Wir baten immer wieder darum, zurückkehren zu dürfen oder zumindest unsere Sachen zu holen, aber sie lehnten dies stets 'aus Sicherheitsgründen' ab oder sagten, sie würden 'unseren Antrag prüfen'."

Wie HRW schreibt, rückte Israel in Teilen des Gebiets mit Bulldozern an und machte ganze Gegenden mit Wohnhäusern dem Erdboden gleich.

Trump erkannte Besetzung der Golanhöhen an

Seit dem Sturz von Syriens Machthaber Baschar al-Assad im Dezember hat Israel seine Angriffe im Nachbarland deutlich ausgeweitet und Truppen in eine von den Vereinten Nationen kontrollierte entmilitarisierte Pufferzone zwischen den von Israel besetzten Golanhöhen und Syrien verlegt. Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa hat Israel mehrfach zu einem sofortigen Truppenabzug aufgefordert.

Nach Angaben von HRW sind israelische Truppen seit Assads Sturz tief in die Zone vorgedrungen. Darüber hatte auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehrfach berichtet. Vertreter von Israel haben die "komplette Demilitarisierung" von Syrien als Ziel ausgegeben, zudem kündigte Verteidigungsminister Israel Katz an, dass Israel sich aus den besetzen Truppen auch nicht zurückziehen wird.