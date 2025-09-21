Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wladimir Putins Traum vom eigenen Songfestival sollte die Welt in Staunen versetzen. Doch sein "Intervision" endete als Peinlichkeit mit kolonialem Beigeschmack.

Per Dekret befahl Wladimir Putin die Wiederbelebung des "Intervison". Es sollte der ganz große Wurf werden. 4,3 Milliarden Menschen würden live die glorreiche Rückkehr Russlands auf die internationale Bühne verfolgen, so die Idee in den Stuben des Kremls – was schlicht der Bevölkerung der teilnehmenden Staaten entspricht. Spätestens seit Russland vom Eurovision Song Contest (ESC) ausgeschlossen ist, tüftelte man daran. Das Ergebnis: eine seelenlose Kostümshow, die den Kolonialismus wieder auferstehen lässt.

Wenngleich der Kreml den vermeintlichen Musikwettbewerb als völlig unpolitisch zu verkaufen versucht, eröffnete Wladimir Putin selbst die Show – mit einer Ansprache aus seinem Kabinett. Ganz so, wie er den Einmarsch in der Ukraine verkündet hatte. "Die Völker haben das Recht auf freie Entfaltung, auf die Bewahrung ihrer Identität", deklarierte er dieses Mal, während sein Militär ukrainische Städte bombardierte.

"Wir achten unsere Traditionen und respektieren die Traditionen anderer. Gerade die Achtung vor traditionellen Werten, zur Vielfalt der Kulturen ist die grundlegende Idee des Wettbewerbs", setzte Putin wie zum Hohn obendrauf. Den Zuschauern wünschte er "intensive Gefühle" und Freude an "wahrhafter Kunst". Die Spitze galt Europa, wo nach Ansicht des Kremls nur noch Perversitäten auf der Bühne stattfinden.

Folkloristische Karikaturen

Wie "wahre Kunst" im Sinne Putins aussieht, konnten die Zuschauer anschließend vier Stunden lang beobachten. 22 Teilnehmer gaben in einem musikalischen Einerlei ihre Ständchen zum Besten. Von Kenia über Saudi-Arabien bis Belarus – eine monotone Playbackshow folgte der nächsten, beliebig austauschbar und glitschig wie Putins Ansprache. Lediglich die LED-Dekoration der Bühne wechselte das Thema: ein Feld für Kasachstan, ein Dschungel für Vietnam.