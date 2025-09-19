"Neutrale Fassade" ist Geschichte Russland nimmt Finnland ins Visier

19.09.2025

Russlands Außenminister Sergei Lawrow (Archivbild): Er wirft Finnland Revanchismus vor. (Quelle: IMAGO/Mikhail Tereshchenko/imago)

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ist Finnland der Nato beigetreten. Aus Moskau wird der Ton gegenüber dem Nachbarland harscher.

Russland schlägt im Verhältnis zu Finnland neue Töne an – und droht dem westlichen Nachbarland offensiv. Der russische Außenminister Sergei Lawrow erklärte am 18. September im russischen Fernsehen, dass der Revanchismus in Finnland zunähme. Er erklärte, dass Finnlands "neutrale Fassade abgeblättert" sei.

Auch weitere Vertreter der russischen Regierung heizen die Stimmung gegen Finnland weiter an. Sergei Iwanow, der zwischen 2001 und 2007 Verteidigungsminister war, erklärte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, dass ein russisch-finnisches Verhältnis "praktisch nicht existent sei". Weiter warf er Finnland die Verbindung zur Nato vor – und es würde "aktiv für eine Stärkung seiner Ostgrenze" aufrufen.

"Verödung von Landstrichen"

Weiter behauptete Iwanow, dass es in Finnland eine große Unzufriedenheit mit der eigenen Regierung gebe. Als Folge der ausbleibenden russischen Touristen habe Finnland mit wirtschaftlichen Problemen und "Verödung von Landstrichen" zu kämpfen.