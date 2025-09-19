Russische Provokationen Wadephul erklärt Estland die "volle Solidarität Deutschlands"

19.09.2025

Johann Wadephul (Archivbild): Der deutsche Außenminister sichert Estland seine Unterstützung zu.

Estland beantragt nach dem Eindringen russischer Kampfjets in seinen Luftraum Nato-Konsultationen. Heftige Reaktionen kommen derweil von Verbündeten.

Nach der Verletzung seines Luftraums durch Russland hat Estland Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt. Dies teilte die Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes in Tallinn mit. Der Vorfall löst bei den Nato-Verbündeten heftige Reaktionen aus. Auch aus Deutschland kommen deutliche Worte.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) bezeichnete den Vorfall auf X als eine "inakzeptable Verletzung des estnischen Luftraums durch Russland". Seinem estnischen Kollegen Tsahkna habe er die "volle Solidarität Deutschlands zugesichert". Gleichzeitig lobte er das Verteidigungsbündnis. Das Prinzip der Nato habe nichts an Aktualität eingebüßt. "Mit dem sofortigen Abfangen der russischen Flugzeuge zeigen wir: Die Nato ist stets verteidigungsbereit."

Kallas: "Extrem gefährliche Provokation"

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete den Vorfall bei X als "extrem gefährliche Provokation". Es handle sich nach dem Vordringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens und Rumäniens bereits um die "dritte Verletzung des EU-Luftraums binnen weniger Tage". Moskau fache damit die "Spannungen in der Region" weiter an.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb in einem Post auf X, man werde auf jede Provokation entschlossen reagieren und in eine stärkere Ostflanke investieren. "In dem Maße, wie die Bedrohungen eskalieren, werden auch wir unseren Druck erhöhen", schrieb sie. EU-Ratspräsident António Costa kündigte auf X an, die europäischen Staats- und Regierungschefs würden über eine gemeinsame Reaktion bei einem Treffen Anfang Oktober in Kopenhagen beraten.

Ukraine fordert "kraftvolle Antwort"

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha mahnte unterdessen, auf diese "erneute Eskalation durch Russland" müsse nun eine wirklich "kraftvolle Antwort" folgen. Bei dem Vorfall handle es sich um eine "direkte Bedrohung der transatlantischen Sicherheit". Bleibe er unbeantwortet, werde Russland "nur noch arroganter und aggressiver werden", so Sybiha.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte erklärte, die Reaktion der Allianz sei schnell und entschlossen gewesen. Er selbst habe inzwischen mit Estlands Ministerpräsidenten Kristen Michal gesprochen.

Die Nato bestätigte unterdessen, dass Estland Beratungen nach Artikel 4 beantragt hat. Der Artikel sieht Konsultationen der Bündnispartner vor, wenn ein Mitgliedsland seine Sicherheit bedroht sieht. Eine Nato-Sprecherin erklärt, der Nordatlantik-Rat werde Anfang kommender Woche zusammentreten, um im Detail über den Vorfall zu beraten.

Keine Reaktion aus Russland

Vom russischen Verteidigungsministerium gab es zunächst keine Stellungnahme. Russische Kampfjets fliegen regelmäßig über die Ostsee. In der russischen Exklave Kaliningrad ist die russische Ostsee-Flotte stationiert. Auch das Eindringen in den Luftraum über der Insel Vaindloo kommt immer wieder vor. Solche Vorfälle dauern in der Regel aber nicht so lange.