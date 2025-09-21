Auch Australien zieht mit Großbritannien und Kanada erkennen Staat Palästina an

Von t-online Aktualisiert am 21.09.2025 - 15:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Keir Starmer: Der Premierminister des Vereinigten Königreichs hat die Anerkennung eines palästinensischen Staates bekanntgegeben. (Quelle: IMAGO/Leon Neal / Avalon/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach monatelangem Druck auf Israel verkünden Großbritannien, Kanada und Australien zeitgleich die Anerkennung eines palästinensischen Staates. Die Entscheidung fiel trotz scharfer Kritik der israelischen Regierung.

Das Vereinigte Königreich, Kanada und Australien haben die Anerkennung eines palästinensischen Staates beschlossen. Das gaben der britische Premier Keir Starmer, Kanadas Premier Mark Carney und Australiens Premier Anthony Albanese zeitgleich bekannt. Starmer veröffentlichte zudem ein Video auf der Plattform X.

Loading...

Starmer, in dessen sozialdemokratischer Labour-Partei die Kritik am israelischen Vorgehen im Gazakrieg stetig wächst, hatte der israelischen Regierung im Juli eine Frist gesetzt. Bis zur Vollversammlung der Vereinten Nationen am Montag sollte das Land bestimmte Bedingungen erfüllen.

Zu den Forderungen gehörte die Zustimmung zu einem Waffenstillstand, das Bekenntnis zu einem dauerhaften Frieden im Rahmen der Zweistaatenlösung und eine Verbesserung der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen. Mit der Zweistaatenlösung ist die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert.

Auch Portugal will palästinensischen Staat anerkennen

Dass London nun noch vor dem Beginn der Vollversammlung vorprescht, könnte Medienberichten zufolge mit dem jüdischen Neujahrsfest zu tun haben, das von Montagabend an gefeiert wird. Die Regierung will demnach vermeiden, dass die Anerkennung an dem Festtag erfolgt. Auch Portugal will einen palästinensischen Staat bereits am Sonntag anerkennen, wie das portugiesische Außenministerium auf seiner Webseite bestätigte.

Israel hatte die Ankündigung mehrerer Länder, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, immer wieder kritisiert und als Belohnung der Terrororganisation Hamas bezeichnet. London weist das zurück und betonte stets, die Hamas dürfe keine Rolle mehr in der Verwaltung des Gazastreifens spielen.

Der Krieg im Gazastreifen hatte mit dem Überfall der Hamas und weiterer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023 begonnen. Dabei wurden rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden dort etwa 20 lebende Geiseln unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten.