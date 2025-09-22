Stimmung in der Nato "Deutliche Zeichen an den Kreml"

Von Julian Alexander Fischer 22.09.2025 - 18:30 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Suchoi-Jets: Russische Kampfflugzeuge drangen in den Nato-Luftraum ein. (Quelle: Dmitri Lovetsky/AP/dpa)

Wiederholt provoziert Russland die östlichen Nato-Staaten. Die finden bisher keine durchschlagende Antwort. Wie wird das Verteidigungsbündnis jetzt vorgehen?

Es sind herausfordernde Zeiten für die Nato. Zwar sah sich das westliche Verteidigungsbündnis in den vergangenen Jahren immer wieder russischen Sabotageaktionen, Grenzverletzungen und Provokationen ausgesetzt, so geballt wie in den vergangenen Wochen waren die russischen Störaktionen aber bisher noch nie.

In der Folge hat Estland nun Nato-Beratungen auf Basis des Artikels 4 einberufen. Dieser greift, wenn Mitgliedstaaten die Unversehrtheit ihres Territoriums bedroht sehen. Zuvor hatte bereits Polen von diesem Recht Gebrauch gemacht. Geholfen hat das offenbar kaum, denn die Provokationen gingen weiter. Nun mehren sich auch in Deutschland die Stimmen, die härtere Mittel gegen Russland fordern, etwa den Abschuss von Kampfjets, sollten diese erneut Nato-Gebiet überfliegen.

Doch wie ist die Stimmung innerhalb der Nato? Die von Estland einberufenen Beratungen sollen am Dienstag stattfinden. Das Verteidigungsbündnis ist um Geschlossenheit bemüht, gleichzeitig zeigen die neuen Forderungen, dass nicht alle Mitglieder die bisherigen Maßnahmen als wirkungsvoll betrachten und mancherorts mehr Handlungsbedarf gesehen wird. Allerdings gibt es auch Grund zur Entwarnung.

Jedes Land mit einer anderen Wahrnehmung

Dass es der Nato bisher schwerfällt, eine gemeinsame angemessene Reaktion zu finden, sieht der ehemalige Nato-Kommandeur Hans-Lothar Domröse insbesondere in der Vielzahl der Mitglieder und ihrer jeweiligen Bewertung der Situation begründet. Im Gespräch mit t-online erklärt er: "Jedes Land hat eine andere Wahrnehmung von Gefahr. Die unterscheidet sich in Italien und Deutschland ebenso wie in Estland und Portugal."

(Quelle: Malte Ossowski/SVEN SIMON/imago-images-bilder) Zur Person Hans-Lothar Domröse ist General a. D. des Heeres. Der Berufsoffizier trat 1973 in die Bundeswehr ein, an der Universität der Bundeswehr Hamburg studierte er Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Diplom-Kaufmann. Domröse war in seiner Dienstzeit Truppenführer auf allen Ebenen, daneben im Verteidigungsministerium, im Bundeskanzleramt und bei der EU tätig. Zuletzt war er vier Jahre bis zu seiner Pensionierung 2016 Befehlshaber des Allied Joint Force Command Brunssum der Nato in den Niederlanden.

So werden die betroffenen osteuropäischen Staaten mit direkter Grenze zu Russland oder der Ukraine offenbar von weiter entfernten Staaten gebremst.

Daher ist es laut Domröse wichtig, weiter im Gespräch zu bleiben. "Man kann keinem Land verbieten, die Verträge auszunutzen. Wenn sich ein Land bedroht fühlt, muss man darüber sprechen." Gleichzeitig mahnt er zu mehr Zurückhaltung bei offiziellen Schritten. "Die Nato-Mitglieder müssen vorsichtig vorgehen und können nicht jede Woche Artikel vier strapazieren", betont er.

"Wir waren wach und hätten die Gefahr gebannt"