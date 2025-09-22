Für die westlichen Partner der USA ist die diesjährige UN-Generaldebatte teilweise ein Blindflug, denn der US-Präsident wird am Dienstag den zentralen thematischen Fokus setzen. Dass vollkommen unklar ist, worüber Trump sprechen wird, nährt die Besorgnis auf internationaler Ebene.

Der Republikaner sprach erstmals 2017 vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Damals nahm er sich das nuklear gerüstete Nordkorea zur Brust, nannte Kim Jong Un "Raketenmann" und drohte, das Land "vollständig zu zerstören". Es war der Startschuss zu mehreren Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber, die diesem viel öffentliches Rampenlicht verschafften, den um nukleare Abrüstung bemühten USA aber keine politischen Erfolge einbrachten.

Daraus könnte man schließen, dass sich der US-Präsident auch dieses Mal auf ein zentrales Thema konzentrieren wird. Doch das ist einen Tag vor seiner Rede noch ungewiss.

Denkbar wären mehrere Schwerpunkte. Trump könnte mit Blick auf die Verlegung von US-Gruppen vor die Küsten Venezuelas über seinen Kampf gegen den internationalen Drogenhandel sprechen. Er könnte sich auf illegale Migration fokussieren oder verkünden, dass sich die Amerikaner aus weiteren Teilen der Finanzierung der UN zurückziehen – was Teile seiner Anhänger fordern.

Trotz der Kriege und militärischen Drohgebärden gilt es als unwahrscheinlich, dass der US-Präsident Russlands Staatschef Putin, Israels Premier Benjamin Netanjahu oder den chinesischen Präsidenten Xi Jinping verbal attackiert. Zu Netanjahu und Putin pflegt Trump weiterhin ein gutes Verhältnis und Xi will er im Herbst in China treffen.

Für Deutschland und die EU stellt sich also vor allem die Frage, wie groß der Schaden ist, den Trump bei den europäischen Interessen anrichten wird. Die Hoffnungen auf eine positive Entwicklung sind gering. Erneut geht es mit Blick auf den US-Präsidenten vor allem um Schadensbegrenzung.

Palästina-Anerkennungen überschatten die UN-Woche

Deutschland sitzt bei einigen politischen Fragen zwischen den Stühlen. Die Bundesregierung verurteilt zwar die israelische Kriegsführung, die humanitäre Lage im Gazastreifen und die israelischen Annexionen im Westjordanland. Doch Deutschland verzichtet im Gegensatz zu vielen westlichen Partnern in der EU und unter den G7 darauf, Palästina als Staat anzuerkennen. Wie lange die Bundesregierung diese Position halten kann, ist ungewiss. Die politischen Ziehkräfte sind immens.

Einerseits spricht sich im Angesicht des Leides der Menschen in Gaza und der israelischen Geiseln, die von der Terrormiliz Hamas verschleppt wurden, ein Großteil der EU und eine Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit für einen härteren Kurs gegenüber der israelischen Führung aus. Andererseits fällt es vor allem der Union schwer, sich in der Frage von Netanjahu und den USA – dem letzten verbliebenen Unterstützer Israels – abzuwenden.