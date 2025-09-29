"Putin ist es egal, wo er Krieg führt – solange er ihn führt"

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Drohnen über Polen, Kampfjets über Estland: Wladimir Putins Provokationen nehmen zu. Der russische Journalist Michail Rubin warnt im Interview: Der Kremlchef sucht keinen Frieden – er hat den Krieg für sich entdeckt.

Seit dreieinhalb Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Und dieser Krieg wird nicht bald enden, sagt Michail Rubin. Der russische Investigativjournalist analysiert die Welt und die Person von Wladimir Putin seit mehr als einem Jahrzehnt. Im Interview mit t-online erklärt der gebürtige Moskauer, warum Putin nur Eskalation kennt und warum der Krieg für ihn zum Lebenselixier geworden ist.

t-online: Herr Rubin, die Blicke Europas richten sich derzeit auf die Ostflanke der Nato. Mal schickt Moskau Drohnen nach Polen, mal dringen Militärjets in den Luftraum über Estland ein. Was bezweckt Wladimir Putin damit?

Michael Rubin: Das ist im Moment schwierig zu sagen. Putin tastet Grenzen ab, lotet den Rahmen des Erlaubten aus. Aber selbst sein engstes Umfeld weiß oft nicht genau, was in seinem Kopf vorgeht. Auch unsere Quellen in Russland, denen ich vertraue, berichten: Selbst seine Vertrauten raten häufig nur, was er eigentlich will. Rationalität in seinen Handlungen zu suchen, ist ein Fehler.

Warum das? Viele halten ihn doch für einen kalten, aber sehr rationalen Strategen.

Putin ist kein rationaler Akteur. Er denkt und handelt in anderen Kategorien. Seine Biografie lässt ein klares Schema in seiner Denkweise erkennen: Er versteht nur die Sprache von Gewalt und Stärke. Und aktuell agiert er aus einer Position heraus, in der er keine starken Gegenreaktionen zu fürchten hat. Das ist gefährlich. So lernt er: Er kann weitermachen.

(Quelle: Douglas Zimmerman) Zur Person Michail Rubin begann seine journalistische Karriere bei der russischen Tageszeitung "Iswestija", wechselte schließlich zur führenden Wirtschaftszeitung "RBK" und später zum oppositionellen Fernsehsender Doschd, wo er aus der russischen Staatsduma berichtete. 2018 gehörte er zu den Mitbegründern des Investigativmediums "Projekt", wo er stellvertretender Chefredakteur wurde. Im Zuge seiner Recherchen geriet er unter Druck. 2021 kam es zu Durchsuchungen in den Redaktionsräumen von "Projekt" sowie in der Wohnung seiner Eltern. Im Juli desselben Jahres wurde er vom russischen Justizministerium in das Register sogenannter "ausländischer Agenten" aufgenommen. Kurz darauf musste Rubin Russland verlassen, nachdem "Projekt" zur "unerwünschten Organisation" erklärt worden war.

Putin steckt also seinen Spielraum ab. Und die fehlenden Konsequenzen motivieren ihn, das Spiel weiterzutreiben?

Ja, vielleicht will er konkret jemanden auf die Probe stellen, vielleicht erzeugt er absichtlich eine Eskalation. In jedem Fall: Aggressoren lassen sich nur durch eine klare Antwort aufhalten. Wenn es keine entschlossene Reaktion gibt, versteht Putin das als Einladung. In den letzten Jahren hat er leider viele Einladungen erhalten. Die Handlungslosigkeit der Nato kommt in der Logik der Machtpolitik einer Schwäche gleich. Und Schwäche bedeutet für Putin, dass er weitermachen kann. Ob er weitermachen wird, ist eine andere Frage.