Russland führt seit mehr als drei Jahren Krieg in der Ukraine; Wladimir Putin testet zudem mit Drohnen und Kampfflugzeugen die Verteidigungsfähigkeit der Nato in Europa. Die Wut darüber entlädt sich nun bei der UN-Generalversammlung.

Aus New York City berichtet Patrick Diekmann

Auf Außenstehende kann das Prozedere einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats wie ein Schauspiel wirken: Ein Land wird aufgerufen, ein Vertreter des Landes trägt sachlich und im ruhigen Ton eine kurze Rede vor. Vorwürfe werden zwar formuliert und direkt adressiert. Aber es gibt keinen Widerspruch, keinen Streit, kaum Emotionen. Der Rest der Runde starrt still und stoisch ins Leere. Die Idee dahinter ist historisch gewachsen: Länder sollen größere Krisen oder gar Krieg nicht durch verbale Eskalationen im Rahmen der Vereinten Nationen weiter verschärfen.

Auffällig ist das besonders dann, wenn es wie am Montag um die russische Aggression in Europa geht. Kremlchef Wladimir Putin führt nicht nur seit mehr als drei Jahren Krieg in der Ukraine, sondern hat erst kürzlich Drohnen in den Luftraum Polens und schwer bewaffnete Kampfflugzeuge in das Hoheitsgebiet Estlands geschickt – und damit die Souveränität von Nato-Territorium verletzt. Im Rahmen der UN-Vollversammlung wurde deshalb der Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung zusammengerufen.

Experten sind sich einig, dass der Kreml die Verteidigungsbereitschaft der Nato testen, Unsicherheit in Europa schüren oder gar das westliche Bündnis spalten möchte. Denn die Europäer bewerten ihre Bedrohungslage offenbar anders als US-Präsident Donald Trump. Putin hat mit seinen Provokationen diese strategischen Ziele fast alle erreicht. Die europäischen Nato-Partner wirken schwach. Sie müssen nun eine Reaktion präsentieren, um Russland von weiteren Grenzüberschreitungen abzuhalten.

Was vor diesem Hintergrund am Montag im sonst so ruhigen Sicherheitsrat passierte, ist daher bemerkenswert: Es knallte gewaltig. Viele europäische Länder standen auf der Rednerliste, sie griffen Russland scharf an und zogen eine rote Linie. Diese, so kündigten sie es an, werde zu einer Eskalation führen, sollte der Mann im Kreml sie überschreiten.

Russlands Vertreter streitet ab und verlässt den Saal