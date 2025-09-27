Israel will den "Job" beenden

Dabei weiß "Bibi", wie Netanjahu genannt wird, eigentlich, wie die Vereinten Nationen funktionieren. Von 1984 bis 1988 war er der israelische UN-Botschafter. Er spricht fließend Englisch und ihm wird nachgesagt, dass die UN sein Wohnzimmer waren und er sich in New York immer noch wohlfühlt.

Netanjahu ist durchaus bewusst, dass ein Großteil der internationalen Staatengemeinschaft nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 an seiner Seite stand. In einem wahren Blutrausch hatten die Islamisten in Israel knapp 1.200 Menschen getötet und 240 Geiseln verschleppt. Unter den Todesopfern waren auch Kleinkinder und Großeltern. Die Terroristen vergewaltigten Frauen – bevor sie sie ermordeten.

Viele Staats- und Regierungschefs – darunter auch die Bundesregierung – sehen Israels Krieg gegen die Hamas als legitimen Akt der Selbstverteidigung. Nun sagt Netanjahu vor den Vereinten Nationen: "Ein Großteil der Welt erinnert sich nicht mehr an den 7. Oktober. Doch wir erinnern uns." Israel würde den "Job" beenden.

Das hat mit der Realität jedoch wenig zu tun. Viele Staaten sowie die UN als Institution mussten in den vergangenen Jahren ansehen, wie die israelische Armee Zehntausende Zivilisten im Gazastreifen tötete und einen Großteil aller Gebäude in dem Gebiet zerstörte. Zeitweise wurde, wie von den Vereinten Nationen belegt, der Hunger der Zivilbevölkerung als Waffe eingesetzt und Israels Armee griff überall dort an, wo sie Hamas-Mitglieder vermutete – auch im Libanon und zuletzt in Katar.

Netanjahu geht es vor allem um Rache – und nicht um die Sicherheit seines Landes. Im Gegenteil. Mit jedem Tag mit Todesopfern im Gazastreifen steigt auch die Anzahl von Menschen, die sich an Israel rächen möchten. Netanjahu könnte damit den Terroristen neuen Zulauf bescheren – und das weiß natürlich auch die Hamas.

Netanjahu präsentiert noch immer keinen Plan

Vor den Vereinten Nationen spricht Israels Premier nun davon, Israel langfristig absichern zu wollen. Aber wie? Israels Premier erklärt am Freitag nur, gegen was und wen er ist: gegen eine Zweistaatenlösung, gegen eine Zukunft der Hamas. Israel werde das Terrorregime vernichten und: "Israel wird nicht zulassen, dass ihr uns einen Terrorstaat aufzwingt", sagt er an den Westen gerichtet.