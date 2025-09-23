Annalena Baerbock in New York "Wir lassen uns unsere High Heels nicht mehr nehmen"

Von t-online , aj 23.09.2025 - 03:09 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Präsidentin der UN-Generalversammlung: Grünen-Politikerin Annalena Baerbock. (Quelle: IMAGO/Bianca Otero/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Annalena Baerbock erklärt in einem Interview, warum sie ihr neues Leben in New York so schätzt. In ihrer neuen Rolle will sie weiterhin für Frauenrechte kämpfen.

Annalena Baerbock schätzt ihr neues Leben in New York – und vermisst Berlin nicht. "In Deutschland war das gerade für die Kinder nicht immer so einfach, dass die Mutter überall erkannt wird. Hier gehe ich komplett unter, ich kann herausgehen, ohne dass jedes Mal genau geschaut wird, ob man auch wirklich stehen bleibt, wenn die Ampel plötzlich auf Rot umspringt", sagt sie dem "Stern".

Loading...

Baerbock war von 2021 bis 2025 Bundesaußenministerin, seit September steht sie der Generalversammlung der Vereinten Nationen vor. Kritik, sie und Robert Habeck hätten die Grünen nach der verlorenen Bundestagswahl im Stich gelassen, weist Baerbock von sich: "Neuwahlen sind ein Teil unserer Demokratie. Und die Mehrheit hat nun mal eine andere Regierung gewählt. Daher bin ich nicht mehr Außenministerin und Robert Habeck ist nicht mehr Wirtschaftsminister. Wir beide haben uns gefragt, wie wir uns nun bestmöglich einbringen können. Ich habe hier in New York das Amt der Präsidentin der UN-Generalversammlung in schwierigen Zeiten übernommen." Die Vereinten Nationen müssten reformiert werden, sagt Baerbock, "das ist aus meiner Sicht alles andere als sich aus dem Staub machen".

Baerbock: "Wir kämpfen weiter für unsere Rechte"

Dass die erfahrene deutsche Diplomatin Helga Schmid, die eigentlich als Präsidentin der Generalversammlung vorgesehen war, weichen musste, begründet Baerbock mit dem Termin der Bundestagswahl: "Der Wechsel kam durch die vorgezogene Neuwahl. Denn eigentlich sollte ja genau jetzt, in diesem September, wenn die UN-Präsidentschaft beginnt, die Bundestagswahl stattfinden. Weil das dann anders kam, konnten wir auch ein Regierungsmitglied benennen."

Bearbock will weiter für Frauenrechte kämpfen – auch bei den Vereinten Nationen, das Motto sei: "Wir sind hier. Wir bleiben. Wir kämpfen weiter für unsere Rechte. Und anders als noch vor 30 Jahren lassen wir uns dabei auch unsere feminine Freude, auch unsere High Heels nicht mehr nehmen."

Ein Video, das Baerbock zu Beginn ihres politischen Neustarts in New York in den sozialen Medien geteilt hatte, hatte viele negative Reaktionen hervorgerufen. Der kurze Clip, im "Sex an the City"-Stil zeigt, wie sie in New York in Jeans und High Heels in ein Taxi steigt.

Video | Annalena Baerbock meldet sich aus New York Player wird geladen Quelle: t-online