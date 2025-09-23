Streit mit Frankreich Europas neuer Super-Jet steht auf der Kippe

FCAS gilt als Europas Kampfsystem der Zukunft. Und doch ist seine Zukunft ungewiss. Mit diesen Ländern könnte Deutschland jetzt zusammenarbeiten, um das Projekt zu retten.

Eigentlich hatten Deutschland und Frankreich einen Neustart ihrer Beziehungen beschworen. "Der deutsch-französische Motor ist wieder angesprungen", erklärte Kanzler Friedrich Merz erst Ende August in dem Nachbarland. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hob die neue Nähe in den bilateralen Beziehungen hervor. Zu diesem Zeitpunkt hatten beide Regierungen bereits ein 26-seitiges Wirtschaftspapier sowie eine sicherheitspolitische Erklärung verabschiedet.

In einem Punkt steht die Zusammenarbeit allerdings auf der Kippe, und das ausgerechnet bei einem milliardenschweren Kampfjet-Projekt: Future Combat Air System (FCAS) heißt das Luftkampfsystem, das von 2040 an den deutschen Kampfjet Eurofighter sowie den französischen Rafale ablösen soll. Seit 2017 arbeiten beide Länder gemeinsam an seiner Entwicklung.

Große Hoffnung in FCAS

Umso wichtiger wäre, dass mit dem neuen FCAS nun alles glattläuft. Immerhin schwärmt die Bundeswehr in den höchsten Tönen davon: Es sei ein Luftkampfsystem der neuesten Generation – und mehr als nur ein Kampfflugzeug: Es soll auch in der Lage sein, im Verbund mit unbewaffneten und bewaffneten Drohnen zu fliegen.

Ins Straucheln geriet das Projekt, weil der französische Rüstungskonzern Dassault Aviation für sich plötzlich einen Arbeitsanteil von 80 Prozent gefordert hat. Das könnte zum Problem für das Projekt werden, die die Kooperation zwischen Deutschland, Frankreich und Spanien sollte eigentlich gleichberechtigt ablaufen. Laut den bisherigen Vereinbarungen sollten Frankreich, Deutschland und Spanien zu je einem Drittel an der Entwicklung des Luftkampfsystems beteiligt werden. In Frankreich ist Dassault Aviation federführend für das Projekt, in Deutschland Airbus und in Spanien Indra.

"Wir kommen mit diesem Projekt nicht voran", sagte Merz angesichts der neuen französischen Forderungen. "Es kann nicht so weitergehen wie gegenwärtig. Wir wollen versuchen, bis zum Ende des Jahres eine Lösung herbeizuführen, damit dieses Projekt dann auch wirklich realisiert werden kann."

So könnte die Lösung aussehen