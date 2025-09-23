Europa zieht teilweise nach Diese Staaten haben Palästina anerkannt
Wie angekündigt hat Frankreich während der UN-Generaldebatte Palästina als Staat anerkannt. Der Großteil der UN-Mitglieder erkennt den Staat bereits seit längerem an.
Immer mehr westliche Partner wenden sich wegen der aggressiven Kriegsführung im Gazastreifen von der Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ab. Nach Großbritannien und Kanada erkannte am Montag mit Frankreich ein weiterer europäischer Partner im Rahmen der UN-Generaldebatte Palästina als Staat an.
Im Vorfeld waren auch Belgien, Malta, Luxemburg, San Marino, Australien und Portugal schon diesen Schritt gegangen. In einigen Fällen steht die formelle Anerkennung allerdings noch aus, sprich: Politisch hat sich etwa Belgien dazu entschlossen, Palästina anzuerkennen – rechtlich und diplomatisch sind dafür aber noch nicht alle Schritte abgeschlossen.
Neben Italien und Japan lehnt auch Deutschland derzeit die Anerkennung ab. Die Bundesregierung hält an ihrer Position fest, dass die Anerkennung eines Palästinenserstaates erst am Ende des Prozesses einer "verhandelten Zweistaatenlösung" stehen sollte.
Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) beschloss bereits 1988 seine Unabhängigkeitserklärung – und wurde bis zum Mai des Folgejahres von insgesamt 92 Staaten als eigenes Land anerkannt. Auch die DDR erkannte Palästina damals, wie die anderen Ostblockstaaten, an. Palästina ist nun von 151 der 193 UN-Mitglieder anerkannt.
Diese Staaten hatten Palästina bereits anerkannt:
- Armenien (seit 2024)
- Barbados (seit 2024)
- Irland (seit 2024)
- Jamaika (seit 2024)
- Norwegen (seit 2024)
- Slowenien (seit 2024)
- Spanien (seit 2024)
- Bahamas (seit 2024)
- Trinidad und Tobago (seit 2024)
- Mexiko (seit 2023)
- St. Kitts und Nevis (seit 2019)
- Kolumbien (seit 2018)
- St. Lucia (seit 2015)
- Vatikan (seit 2015)
- Schweden (seit 2014)
- Guatemala (seit 2013)
- Haiti (seit 2013)
- Thailand (seit 2012)
- Antigua und Barbuda (seit 2011)
- Belize (seit 2011)
- Brasilien (seit 2011)
- Chile (seit 2011)
- Dominica (seit 2011)
- El Salvador (seit 2011)
- Grenada (seit 2011)
- Guyana (seit 2011)
- Honduras (seit 2011)
- Island (seit 2011)
- Lesotho (seit 2011)
- Liberia (seit 2011)
- Paraguay (seit 2011)
- Peru (seit 2011)
- St. Vincent und die Grenadinen (seit 2011)
- Südsudan (seit 2011)
- Suriname (seit 2011)
- Syrien (seit 2011)
- Uruguay (seit 2011)
- Argentinien (seit 2010)
- Bolivien (seit 2010)
- Ecuador (seit 2010)
- Dominikanische Republik (seit 2009)
- Venezuela (seit 2009)
- Costa Rica (seit 2008)
- Elfenbeinküste (seit 2008)
- Libanon (seit 2008)
- Montenegro (seit 2006)
- Osttimor (seit 2004)
- Malawi (seit 1998)
- Kirgisistan (seit 1995)
- Papua-Neuguinea (seit 1995)
- Südafrika (seit 1995)
- Tadschikistan (seit 1994)
- Usbekistan (seit 1994)
- Aserbaidschan (seit 1992)
- Bosnien und Herzegowina (seit 1992)
- Georgien (seit 1992)
- Kasachstan (seit 1992)
- Turkmenistan (seit 1992)
- Eswatini (seit 1991)
- Benin (seit 1989)
- Äquatorialguinea (seit 1989)
- Äthiopien (seit 1989)
- Kenia (seit 1989)
- Philippinen (seit 1989)
- Ruanda (seit 1989)
- Vanuatu (seit 1989)
- Afghanistan (seit 1988)
- Albanien (seit 1988)
- Algerien (seit 1988)
- Angola (seit 1988)
- Bahrain (seit 1988)
- Bangladesch (seit 1988)
- Belarus (seit 1988)
- Bhutan (seit 1988)
- Botsuana (seit 1988)
- Brunei (seit 1988)
- Bulgarien (seit 1988)
- Burkina Faso (seit 1988)
- Burundi (seit 1988)
- Kambodscha (seit 1988)
- Kap Verde (seit 1988)
- Zentralafrikanische Republik (seit 1988)
- Tschad (seit 1988)
- China (seit 1988)
- Komoren (seit 1988)
- Kuba (seit 1988)
- Zypern (seit 1988)
- Demokratische Republik Kongo (seit 1988)
- Dschibuti (seit 1988)
- Ägypten (seit 1988)
- Gabun (seit 1988)
- Gambia (seit 1988)
- Ghana (seit 1988)
- Guinea (seit 1988)
- Guinea-Bissau (seit 1988)
- Indien (seit 1988)
- Indonesien (seit 1988)
- Iran (seit 1988)
- Irak (seit 1988)
- Jordanien (seit 1988)
- Kuwait (seit 1988)
- Laos (seit 1988)
- Libyen (seit 1988)
- Madagaskar (seit 1988)
- Malaysia (seit 1988)
- Malediven (seit 1988)
- Mali (seit 1988)
- Mauretanien (seit 1988)
- Mauritius (seit 1988)
- Mongolei (seit 1988)
- Marokko (seit 1988)
- Mosambik (seit 1988)
- Namibia (seit 1988)
- Nepal (seit 1988)
- Nicaragua (seit 1988)
- Niger (seit 1988)
- Nigeria (seit 1988)
- Oman (seit 1988)
- Pakistan (seit 1988)
- Polen (seit 1988)
- Katar (seit 1988)
- Republik Kongo (seit 1988)
- Serbien (seit 1988)
- Rumänien (seit 1988)
- Russland (seit 1988)
- São Tomé und Príncipe (seit 1988)
- Saudi-Arabien (seit 1988)
- Senegal (seit 1988)
- Seychellen (seit 1988)
- Sierra Leone (seit 1988)
- Slowakei (seit 1988)
- Somalia (seit 1988)
- Sri Lanka (seit 1988)
- Sudan (seit 1988)
- Togo (seit 1988)
- Tunesien (seit 1988)
- Türkei (seit 1988)
- Uganda (seit 1988)
- Ukraine (seit 1988)
- Vereinigte Arabische Emirate (seit 1988)
- Tansania (seit 1988)
- Vietnam (seit 1988)
- Jemen (seit 1988)
- Sambia (seit 1988)
- Simbabwe (seit 1988)
- Nordkorea (seit 1988)
