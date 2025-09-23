Evelyn Palla ist die neue Chefin der Bahn

Von t-online 23.09.2025 - 11:24 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Flagge von Palästina wird geschwenkt (Symbolbild): Auch in Europ erkennen immmer mehr Staaten das Land an. (Quelle: Monika Skolimowska/dpa/dpa-bilder)

Wie angekündigt hat Frankreich während der UN-Generaldebatte Palästina als Staat anerkannt. Der Großteil der UN-Mitglieder erkennt den Staat bereits seit längerem an.

Immer mehr westliche Partner wenden sich wegen der aggressiven Kriegsführung im Gazastreifen von der Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ab. Nach Großbritannien und Kanada erkannte am Montag mit Frankreich ein weiterer europäischer Partner im Rahmen der UN-Generaldebatte Palästina als Staat an.

Im Vorfeld waren auch Belgien, Malta, Luxemburg, San Marino, Australien und Portugal schon diesen Schritt gegangen. In einigen Fällen steht die formelle Anerkennung allerdings noch aus, sprich: Politisch hat sich etwa Belgien dazu entschlossen, Palästina anzuerkennen – rechtlich und diplomatisch sind dafür aber noch nicht alle Schritte abgeschlossen.

Neben Italien und Japan lehnt auch Deutschland derzeit die Anerkennung ab. Die Bundesregierung hält an ihrer Position fest, dass die Anerkennung eines Palästinenserstaates erst am Ende des Prozesses einer "verhandelten Zweistaatenlösung" stehen sollte.

Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) beschloss bereits 1988 seine Unabhängigkeitserklärung – und wurde bis zum Mai des Folgejahres von insgesamt 92 Staaten als eigenes Land anerkannt. Auch die DDR erkannte Palästina damals, wie die anderen Ostblockstaaten, an. Palästina ist nun von 151 der 193 UN-Mitglieder anerkannt.

Diese Staaten hatten Palästina bereits anerkannt: