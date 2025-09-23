Drohnen in Dänemark: Regierungschefin spricht von Anschlag

Drohnensichtung an dänischem Flughafen Regierungschefin spricht von "bislang schwerstem Anschlag"

Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen: Die Politikerin wertet Störung des Flughafens in Kopenhagen als Angriff. (Quelle: Emil Nicolai Helms)

In der Nacht haben Drohnen die Flughäfen in Oslo und Kopenhagen zeitweise lahmgelegt. Nun gibt die dänische Regierung erste Informationen zu den Hintergründen bekannt.

Nach der Drohnensichtung am Flughafen Kopenhagen sprechen die dänische Regierung und Behörden von einem Angriff. Es handle sich um den "bislang schwersten Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur", erklärte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau in einer Stellungnahme.

Die dänische Polizei gehe derzeit davon aus, dass ein "fähiger Pilot" die Drohnen gesteuert habe, so Frederiksen weiter. Aktuell arbeite die Polizei eng mit dem Geheimdienst PET und dem Militär zusammen, um die Hintergründe aufzudecken. Auch die schwedischen und norwegischen Behörden würden in die Ermittlungen einbezogen, erklärte Anne Tønnes, die Direktorin der Polizei von Kopenhagen.

"Wir schließen derzeit keinen Akteur hinter den Angriffen aus", so Frederiksen weiter. "Für uns ist es klar, dass die Vorfälle im Kontext der Drohnenangriffe, Verletzungen des Luftraums und Cyberattacken der letzten Zeit stehen."

"Hohe Sabotagegefahr" in Dänemark

Der operative Leiter des Geheimdienstes PET, Flemming Drejer, schließt nicht aus, dass es sich bei den Drohnensichtungen um einen Hybridangriff handelt. "Wenn ein Staat hinter dem Angriff steckt, geht es nicht um einen direkten Militärschlag", so Drejer. "Es reicht, unseren Flugverkehr zu stören und die Bevölkerung so zu verunsichern."

Auf die Frage eines Reporters, ob Dänemark die russische Regierung für die Drohnensichtungen verantwortlich mache, antwortete Drejer nicht eindeutig: "Wir schauen derzeit in alle Richtungen." Der Fall sei für Dänemark äußerst relevant, weil das skandinavische Land einer hohen Sabotagegefahr aufgrund seiner geopolitischen Lage ausgesetzt sei, so der leitende Geheimdienstmann.

Turbulente Tage für europäischen Luftverkehr

Wegen der Sichtung von zwei bis drei größeren Drohnen war der Flugverkehr am Flughafen der dänischen Hauptstadt vom späten Montagabend bis in die Nacht hinein für rund vier Stunden gesperrt. Der Osloer Flughafen war gegen Mitternacht gesperrt und rund dreieinhalb Stunden später wieder freigegeben worden. Die norwegischen Ermittler prüfen, inwieweit es einen Bezug zu den Drohnen in Kopenhagen gibt.