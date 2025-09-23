Evelyn Palla ist die neue Chefin der Bahn

Fall Rodrigo Duterte Ex-Präsident wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt

Von t-online 23.09.2025 - 11:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rodrigo Duterte: Der ehemalige philippinische Präsident muss sich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. (Quelle: dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seine Anti-Drogen-Kampagne kostete Tausende Menschen das Leben. Jetzt hat der Internationale Strafgerichtshof den ehemaligen philippinischen Präsidenten angeklagt.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat den ehemaligen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Das berichtet das britische Medium "BBC" unter Berufung auf die jüngst veröffentlichte Anklageschrift.

Loading...

Demnach wird der 80-Jährige beschuldigt, strafrechtlich verantwortlich für Dutzende Morde zu sein, die angeblich im Rahmen seines sogenannten Krieges gegen Drogen begangen wurden. Insgesamt sollen im Rahmen seiner Anti-Drogen-Kampagne mehr als 6.000 Menschen, darunter Kleindealer, Konsumenten und andere Personen, getötet worden sein. Aktivisten nehmen an, dass die tatsächliche Zahl in die Zehntausende gehen könnte.

Anklägerin: Duterte sei "indirekter Mittäter”

Die stellvertretende Anklägerin des IStGH, Mame Mandiaye Niang, sagte, Duterte sei ein "indirekter Mittäter” an den Morden, die laut Gericht von anderen, darunter auch Polizisten, begangen worden seien. Die Anklageschrift des Strafgerichtshofs stammt aus dem Juli, wurde aber erst am Montag veröffentlicht, berichtet „BBC" weiter.

Genauer wird Duterte zum einen für die Ermordung von 14 "hochrangigen Zielpersonen" während seiner Amtszeit zwischen 2016 und 2022 verantwortlich gemacht. Zum anderen geht es um die Ermordung und versuchte Ermordung von 45 Menschen in verschiedenen Dörfern. Auch zwischen 2013 und 2016, als Duterte Bürgermeister von Davao City war, soll er an der Ermordung von 19 Menschen in der Stadt beteiligt gewesen sein.