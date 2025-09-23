t-online - Nachrichten für Deutschland
Iran: Neun Hinrichtungen am Tag – Menschenrechtler warnen

Zuspitzung nach Zwölftage-Krieg
Iran richtet neun Menschen pro Tag hin

Von dpa, afp
23.09.2025 - 13:22 UhrLesedauer: 1 Min.
Ikone der iranischen Proteste - Jina Mahsa AminiVergrößern des Bildes
Proteste in der Innenstadt von Teheran im Jahr 2022 (Archivbild): Mindestens 1.000 Menschen wurden laut IHR im Iran seit Jahresbeginn hingerichtet. (Quelle: Uncredited/AP/dpa/dpa)
Seit dem Krieg mit Israel hat sich die Menschenrechtslage im Iran weiter verschlechtert. Eine NGO präsentiert eine alarmierende Zahl.

Im Iran sind nach Angaben von Menschenrechtlern seit Jahresbeginn bereits mindestens 1.000 Todesurteile vollstreckt worden. Allein in der vergangenen Woche seien mindestens 64 Menschen in dem Land hingerichtet worden, erklärte die in Norwegen ansässige Menschenrechtsgruppe Iran Human Rights (IHR) am Dienstag.

Die Zahl entspreche einem Durchschnitt von mehr als neun Exekutionen pro Tag. IHR sprach von einer "Massentötungskampagne". Menschenrechtsorganisationen zufolge ist der Iran nach China das Land, das für die meisten Hinrichtungen weltweit verantwortlich ist. Laut Beobachtern hatte die Zahl der Exekutionen nach dem Krieg gegen Israel deutlich zugenommen.

Im Juni hatte Israel zwölf Tage lang Krieg gegen die Islamische Republik geführt und gemeinsam mit den USA zentrale iranische Atomanlagen bombardiert. Danach spitzte sich der Streit zwischen Teheran und dem Westen auch auf diplomatischer Ebene zu. Der Westen wirft der iranischen Führung vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies.

  • Mit Material der Nachrichtenagentur AFP und dpa
