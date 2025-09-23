Zuspitzung nach Zwölftage-Krieg Iran richtet neun Menschen pro Tag hin

23.09.2025

Proteste in der Innenstadt von Teheran im Jahr 2022 (Archivbild): Mindestens 1.000 Menschen wurden laut IHR im Iran seit Jahresbeginn hingerichtet. (Quelle: Uncredited/AP/dpa/dpa)

Seit dem Krieg mit Israel hat sich die Menschenrechtslage im Iran weiter verschlechtert. Eine NGO präsentiert eine alarmierende Zahl.

Im Iran sind nach Angaben von Menschenrechtlern seit Jahresbeginn bereits mindestens 1.000 Todesurteile vollstreckt worden. Allein in der vergangenen Woche seien mindestens 64 Menschen in dem Land hingerichtet worden, erklärte die in Norwegen ansässige Menschenrechtsgruppe Iran Human Rights (IHR) am Dienstag.

Die Zahl entspreche einem Durchschnitt von mehr als neun Exekutionen pro Tag. IHR sprach von einer "Massentötungskampagne". Menschenrechtsorganisationen zufolge ist der Iran nach China das Land, das für die meisten Hinrichtungen weltweit verantwortlich ist. Laut Beobachtern hatte die Zahl der Exekutionen nach dem Krieg gegen Israel deutlich zugenommen.