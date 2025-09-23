Vor UN-Generaldebatte Secret Service vereitelt Anschlag auf New Yorks Telefonnetz

Von afp , dpa , t-online Aktualisiert am 23.09.2025 - 18:06 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Matt McCool vom Secret Service vor einer Bildschirmwand: Zum Zweck des Telekommunikationsnetzwerkes äußerte sich die Behörde bislang nicht. (Quelle: Richard Drew)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Rund um den Sitz der Vereinten Nationen in New York haben US-Behörden ein Netzwerk aus 100.000 SIM-Karten entdeckt. Es gebe Hinweise auf staatliche Akteure.

Die US-Behörden haben nach eigenen Angaben kurz vor Beginn der UN-Generaldebatte ein Telekommunikationsnetzwerk zerschlagen, das die gesamte Kommunikation in New York hätte lahmlegen können. "Das Störungspotenzial für die Telekommunikation unseres Landes kann nicht hoch genug eingeschätzt werden", sagte der Direktor des Secret Service Sean Curran der "Washington Times".

Loading...

Das Netzwerk aus rund 300 Servern und 100.000 SIM-Karten wäre in der Lage gewesen, "anonyme Drohanrufe" auszuführen, Handy-Funkmasten auszuschalten und eine verschlüsselte Kommunikation zwischen möglichen "Droh-Akteuren" und kriminellen Organisationen zu ermöglichen, erklärte der Secret Service. Auch die Notrufleitungen der Stadt hätten betroffen sein können.

Im Umkreis der Vereinten Nationen

Der Secret Service ist unter anderem für die Sicherheit von wichtigen Großveranstaltungen in den USA zuständig. Die von ihm beschlagnahmten Geräte und Gegenstände hätten sich in einem Umkreis von 56 Kilometern um den Hauptsitz der Vereinten Nationen befunden, erklärte der US-amerikanische Geheimdienst. Sie würden jetzt kriminaltechnisch untersucht.