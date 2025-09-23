t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

USA: Behörden zerschlagen vor UN-Debatte Hacker-Netzwerk in New York

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMittelfinger: Strafe für Union-Coach steht
TextNeunjährige vermisst: Retter finden Leiche
TextRTL streicht Laura Dahlmeier aus TV-Show
TextNiki Pilić ist tot
TextLitauen erlaubt Drohnen-Abschüsse

Vor UN-Generaldebatte
Secret Service vereitelt Anschlag auf New Yorks Telefonnetz

Von afp, dpa, t-online
Aktualisiert am 23.09.2025 - 15:40 UhrLesedauer: 1 Min.
UN General Assembly ThreatsVergrößern des Bildes
Matt McCool vom Secret Service vor einer Bildschirmwand: Zum Zweck des Telekommunikationsnetzwerkes äußerte sich die Behörde bislang nicht. (Quelle: Richard Drew)
News folgen

Rund um den Sitz der Vereinten Nationen in New York haben US-Behörden ein Netzwerk aus 100.000 SIM-Karten entdeckt. Es gebe Hinweise auf staatliche Akteure.

Die US-Behörden haben nach eigenen Angaben kurz vor Beginn der UN-Generaldebatte ein Telekommunikationsnetzwerk zerschlagen, das die gesamte Kommunikation in New York hätte lahmlegen können. "Das Störungspotenzial für die Telekommunikation unseres Landes kann nicht hoch genug eingeschätzt werden", sagte der Direktor des Secret Service Sean Curran der "Washington Times".

Loading...

Das Netzwerk aus rund 300 Servern und 100.000 SIM-Karten wäre in der Lage gewesen, "anonyme Drohanrufe" auszuführen, Handy-Funkmasten auszuschalten und eine verschlüsselte Kommunikation zwischen möglichen "Droh-Akteuren" und kriminellen Organisationen zu ermöglichen, erklärte der Secret Service. Auch die Notrufleitungen der Stadt hätten betroffen sein können.

Im Umkreis der Vereinten Nationen

Der Secret Service ist unter anderem für die Sicherheit von wichtigen Großveranstaltungen in den USA zuständig. Die von ihm beschlagnahmten Geräte und Gegenstände hätten sich in einem Umkreis von 56 Kilometern um den Hauptsitz der Vereinten Nationen befunden, erklärte der US-amerikanische Geheimdienst. Sie würden jetzt kriminaltechnisch untersucht.

Noch ist unklar, wer hinter dem versuchten Hacker-Angriff stehen könnte. US-Ermittler sprachen von "staatlichen Stellen" aus dem Ausland, ohne dies näher zu präzisieren. Die Ermittlungen laufen. Dazu müssten rund hunderttausend SIM-Karten analysiert werden, hieß es.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
New YorkUN
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom