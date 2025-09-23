Außenminister reist per Linienflug Wadephul fliegt von New York nach Berlin – und direkt wieder zurück

«Dieser Schlag ist inakzeptabel», so Außenminister Wadephul. (Quelle: Soeren Stache/dpa/dpa-bilder)

Pendeldiplomatie der anderen Art: Außenminister Wadephul kehrt zurück nach Berlin, um dann wieder nach New York zu jetten – per Linie.

Außenminister Wadephul ist derzeit in New York – fraglich ist nur, wie lange? Laut t-online-Informationen besteigt der CDU-Politiker am Dienstagabend einen Linienflug in der US-Metropole, um rechtzeitig zur Haushaltsdebatte am Mittwoch im Bundestag in Berlin zu sein. Anschließend fliegt Wadephul nach New York zurück – erneut per Linienflug.

Der doppelte Transatlantikflug ist wichtig. In Berlin steht die Debatte über den Haushalt 2026 an. In New York versammeln sich rund hundert Staats- und Regierungschefs zur UN-Generaldebatte. Darunter US-Präsident Donald Trump, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kann nicht selbst vor Ort sein. Die Innenpolitik mit der Debatte über den Haushalt 2026 sowie der Wahl dreier neuer Verfassungsrichter bindet ihn in Berlin.

Wadephul muss in New York vertreten. Schließlich geht es um viel, wie die Debatte um die Anerkennung eines Palästinenser-Staates zeigt. Auch wird die UN-Sitzung erstmals von der früheren deutschen Außenministerin Annalena Baerbock geleitet.

Doch muss aus Wadephul bei der Etatdebatte in Berlin sein. Im Anschluss an die Generaldebatte geht es zudem am Mittwoch auch um das Budget fürs Auswärtige Amt. Davon sind 576,7 Millionen Euro als Mitgliedsbeitrag für die UN vorgesehen. Deshalb die ungewöhnliche Pendeldiplomatie zwischen Außen- und Innenpolitik.