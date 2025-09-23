t-online - Nachrichten für Deutschland
Wegen "Sapad" geschlossen: Polen öffnet wieder Grenze zu Belarus

Geschlossen wegen "Sapad"
Polen öffnet wieder Grenze zu Belarus

Von dpa
23.09.2025 - 16:20 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250923-935-850015Vergrößern des Bildes
Polnische Soldaten am Grenzzaun zu Belarus (Archivbild): (Quelle: Artur Reszko)
News folgen

Während der Militärübung "Sapad" hatte sich Polen maximal vor Belarus abgeschirmt. Ministerpräsident Tusk spricht von einer beruhigten Lage.

Mehrere Tage nach dem russisch-belarussischen Großmanöver "Sapad 2025" öffnet Polen wieder seine Grenze zu Belarus. Der Verkehr solle ab 0 Uhr MESZ am Donnerstag wieder in beide Richtungen fließen, kündigte Ministerpräsident Donald Tusk an. Die Sicherheitslage nach der großen Militärübung an der Ostflanke von Nato und EU habe sich beruhigt, sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP in Warschau.

Aus Angst vor möglichen Provokationen hatte Polen die Grenze am 12. September geschlossen und sie auch über das Ende des Manövers am 16. September hinaus geschlossen gehalten. Der Stopp traf nach Angaben der Opposition in Warschau auch viele polnische Lkw-Fahrer, die in Belarus feststeckten. Ebenfalls betroffen war China, dessen Exporte auf der wichtigen Bahnstrecke über Belarus Richtung EU zeitweise blockiert waren.

Eingedrungene Drohnen führten zu weiterer Angst

Angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen Russland und dem Westen rief das turnusgemäße Großmanöver Besorgnis bei der Nato hervor, vor allem bei den direkten Anrainern wie etwa Polen.

Die Sorge wegen der Militärübung war noch weiter gewachsen, als kurz vor Beginn vergangener Woche eine größere Zahl russischer Drohnen in den polnischen Luftraum eindrang. Erstmals schossen Nato-Kampfjets einige der Flugobjekte ab.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
