Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump teilt in seiner UN-Rede auch heftig gegen die deutsche Politik aus. Die Bundesregierung schluckt möglichen Ärger über die USA bislang hinunter. Doch wie lange kann das noch gut gehen?

Aus New York berichtet Patrick Diekmann

Loading...

Es gab in den vergangenen Monaten einige Momente, in denen Donald Trump seine Zuhörer überraschte. Etwa in Gesprächen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte, beim Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz, bei der Beerdigung von Papst Franziskus oder bei den jüngsten Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Trump war freundlich, lobte nicht nur sich selbst, sondern auch seine Gegenüber. Diese Momente erinnerten daran: Die USA sind noch immer in einem westlichen Bündnis mit vielen europäischen Partnern.

Video | Baerbock kontert Trump Player wird geladen Quelle: t-online

Am Dienstag sprach Trump über eine Stunde vor der UN-Generalversammlung – und, um es kurz zu sagen: Es war keiner dieser Tage, kein Moment der Versöhnlichkeit. Das wurde schon im ersten Moment klar, als der Republikaner die Bühne betrat. Sein Teleprompter funktionierte nicht, was den US-Präsidenten ärgerte. Er habe noch nie etwas von den Vereinten Nationen bekommen, außer einem kaputten Teleprompter und einer defekten Rolltreppe, sollte er im späteren Verlauf seiner Rede sagen. Ungeachtet der Tatsache, dass sein Team die Technik für seine Rede stellte, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) später herausfand.

Stilistisch knüpfte Trump an den ersten Moment des Ärgers in seiner Rede nahtlos an. Lob verteilte er vor allem an sich selbst, seine Präsidentschaft und die USA. Er lud den Rest der Welt ein, sich ein Beispiel an seiner Regierung zu nehmen. Insbesondere Deutschland kam in Trumps Schusslinie. Unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe die Bundesrepublik den "kranken Weg" der Ampelkoalition bei der Einwanderungs- und Energiepolitik verlassen und nutze wieder Atomenergie, sagte er – obwohl es in Deutschland keinen Beschluss zum Wiederhochfahren deutscher Kernreaktoren gibt. Zugleich brüskierte er die Präsidentin der Vollversammlung, Annalena Baerbock, die als frühere "Ampel"-Vertreterin auf dem Podest hinter ihm saß.