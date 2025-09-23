Kehrtwende des US-Präsidenten? Trump: "Ukraine kann Staatsgebiet ganz befreien"

Von t-online Aktualisiert am 23.09.2025 - 22:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump hat sich in New York mit Selenskyj getroffen - kurz danach äußert er sich zur Zukunft des von Russland angegriffenen Landes. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Es sind ungewohnte Töne vom US-Präsidenten: Mit Hilfe der Verbündeten könne die Ukraine gegen Russland gewinnen. Die USA würden weiter Waffen liefern.

Die Ukraine ist nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump in der Lage, mithilfe westlicher Verbündeter ihr Staatsgebiet vom russischen Aggressor zurückzuerobern. Mit Zeit, Geduld und finanzieller Unterstützung insbesondere der Nato seien die ursprünglichen Grenzen zum Zeitpunkt, als der Krieg begonnen hatte, "sehr wohl eine Option", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "Warum nicht?", fügte Trump hinzu.

Loading...

Die USA würden weiter Waffen an die Nato liefern, mit denen die Bündnispartner tun könnten, "was sie wollen". Die USA lieferten zuletzt keine Waffen mehr aus eigenen Beständen an die Ukraine, ermöglichen es aber den europäischen Nato-Ländern, Waffen in den USA zu beschaffen und an Kiew weiterzugeben. Die Vorgängerregierung von Präsident Biden hatte der Ukraine Waffen häufig mit Beschränkungen zu deren Einsatz geliefert.

Trump verspottet Russland als Papiertiger

In der Mitteilung übte Trump auch scharfe Kritik an Russland. Das Land führe seit drei Jahren einen "ziellosen Krieg", den "eine echte Militärmacht" innerhalb einer Woche gewonnen hätte. Russland wirke "wie ein Papiertiger", so Trump. "Wenn die Menschen in Moskau und überall in Russland herausfinden, wie es wirklich aussieht in diesem Krieg und dass fast ihr ganzes Geld dafür ausgegeben wird, dann wäre die Ukraine, die immer stärker wird, in der Lage, ihr gesamtes Land in der ursprünglichen Form zurückzuholen", so Trump.

Der US-Präsident hatte sich kurz zuvor am Rande der UN-Generaldebatte in New york mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj getroffen. Dabei hatte sich Trump bereits dafür ausgesprochen, russische Kampfjets bei weiteren Verletzungen des Nato-Luftraums künftig abzuschießen. Es sind ungewohnt Ukraine-freundliche Töne des US-Präsidenten, der es bislang stets vermieden hat, Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine schärferen Sanktionen zu unterwerfen.