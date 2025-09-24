Vor Wahlen Argentinien in der Krise: Jetzt will Trump seinen Freund retten

Argentiniens Präsident Javier Milei: Um die Wirtschaft zu stabilisieren, ruft er die USA um Hilfe an.

Die argentinische Wirtschaft steckt in der Krise, bald stehen wichtige Zwischenwahlen an. Um Präsident Milei zu helfen, könnte Donald Trump einen Trick anwenden.

Kurz vor den Zwischenwahlen in Argentinien haben die USA und die Weltbank dem wirtschaftlich angeschlagenen Land finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt. US-Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag in New York an, Argentinien und Präsident Javier Milei unterstützen zu wollen. "Wir werden ihnen helfen", sagte Trump. Ein Rettungspaket für Argentinien sei die Hilfe allerdings nicht: "Wir geben dem Präsidenten von Argentinien unsere volle Unterstützung."

Bereits am Montag hatte US-Finanzminister Scott Bessent betont, alle Optionen zur Stabilisierung Argentiniens würden geprüft. Er verwies auf einen politischen Rechtsruck in Teilen Lateinamerikas und erklärte, die Vereinigten Staaten unterstützten diesen Trend. Trump ergänzte, Bessent arbeite mit Argentinien zusammen, "damit sie gute Schulden machen können und all die Dinge, die man braucht, um Argentinien wieder groß zu machen". Zudem sprach sich der US-Präsident für eine Wiederwahl Mileis aus.

Greifen die USA für Argentinien zu einem Trick?

Um Argentinien zu helfen, könnten die USA auf einen Trick zurückgreifen: Das Finanzministerium plant laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, erstmals seit Jahren wieder auf den sogenannten Exchange Stabilization Fund (ESF) zurückzugreifen. Der Fonds wurde 1934 eingerichtet und dient dazu, in Krisenzeiten Währungen zu stützen oder Finanzhilfen zu gewähren. Aktuell ist er mit rund 219,5 Milliarden US-Dollar ausgestattet, von denen allerdings nur ein Teil kurzfristig verfügbar ist.

Der ESF wurde bereits in früheren Finanzkrisen eingesetzt, etwa in Mexiko, Brasilien und Uruguay. Die darin gebundenen Mittel bestehen zum großen Teil aus Sonderziehungsrechten beim Internationalen Währungsfonds – liquide sind nach Einschätzung von Experten rund 30 Milliarden Dollar.

Ob diese Summe ausreicht, um Argentiniens aktuelle Finanzprobleme abzufedern, bleibt fraglich. Das Land steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise, geprägt von Inflation, hoher Verschuldung und Kapitalflucht. Nach einer Wahlniederlage von Mileis Partei in der Provinz Buenos Aires war der argentinische Peso zuletzt stark unter Druck geraten.

Beobachter sind skeptisch

Martin Muehleisen, ehemaliger IWF-Strategiechef, sieht in der möglichen US-Unterstützung nicht nur eine Hilfe für die Landeswährung, sondern auch einen kurzfristigen Rückhalt für die argentinische Regierung vor den wichtigen Zwischenwahlen im Oktober. Die Abstimmung gilt als wichtiger Stimmungstest für Mileis Reformkurs.