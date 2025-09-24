Regional Center for Democracy and Security Das Regional Center for Democracy and Security ist ein unabhängiger Thinktank mit Sitz in Eriwan. Dessen Ziel ist es, politische Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit über wichtige Entwicklungen in Armenien und der Region zu informieren und als Plattform für evidenzbasierte Forschung und Analyse zu dienen.

Grigoryan schildert zudem, dass Armenien und Aserbaidschan die Ergebnisse des Treffens in Washington sehr unterschiedlich interpretieren. Während Aserbaidschan erklärte, es habe sein Ziel erreicht, einen Korridor mit Armenien zu erhalten, verkündete Armenien: Die Frage des Korridors sei nun endgültig abgeschlossen und es könne keine Extraterritorialität geben.

Experte: "Es geht den USA nicht nur um PR"

Die wirren Äußerungen Trumps, als er die Länder kurzerhand verwechselte, in denen er Frieden gestiftet habe, tut Grigoryan mit Humor ab: "Es ist fast schon normal, dass Trump Länder nicht korrekt benennen kann."

Doch er betont auch: Die USA haben bereits Taten folgen lassen. Erst vor weniger als zwei Wochen hätten die USA verkündet, 145 Millionen US-Dollar an Hilfsgeldern für Armenien bereitzustellen. Das sei der erste Schritt zur Verwirklichung des TRIPP-Programms. "Es gibt also Entwicklungen, die zeigen, dass es den USA nicht nur um PR geht."

Eine grundlegende Sorge bleibt allerdings bestehen: Grigoryan befürchtet, dass die USA langfristig ihr Interesse an der Region verlieren könnten. "Denn langfristige Überlegungen sind nicht gerade typisch für die derzeitige US-Regierung."

Zwar habe das Abkommen die Gefahr einer erneuten Eskalation deutlich reduziert. Grigoryan geht deshalb für die kommenden zwei bis drei Jahre davon aus, dass die Situation in der Kaukasusregion stabil bleibe. Aber es sei schwer vorherzusagen, was danach passieren könnte – vor allem, falls das Interesse der USA wieder abnimmt, während die Meinungsverschiedenheiten zwischen Armenien und Aserbaidschan erst richtig deutlich werden.

Machtvakuum eröffnete Chancen für US-Einfluss

Überhaupt habe erst ein Machtvakuum im Jahr 2022, als der Ukraine-Krieg ausbrach, dazu geführt, dass die USA im Kaukasus so involviert sind, erklärt der Experte. Seitdem erleben Armenien und Russland die bisher schwerste Krise ihrer bilateralen Beziehung.

Aserbaidschan habe das Vakuum genutzt, um Armenien im September 2022 anzugreifen. "Eine Reaktion Russlands blieb aus, es folgte nicht einmal eine Stellungnahme. Das war der Startschuss für eine neue Außenpolitik, die auf Diversifizierung ausgerichtet ist." Das Ziel Armeniens: neue Partner im politischen sowie im wirtschaftlichen Kontext zu finden.