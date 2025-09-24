Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Drohnenangriffe auf Flughäfen "Ich habe einen sehr engen Verdacht"
Drohnensichtungen führen zur Sperrung von zwei Flughäfen. Ein Experte erklärt, wer dahinterstecken und wie die Sicherheit verbessert werden könnte.
Rund 100 Flüge fielen am Wochenende am Kopenhagener Flughafen aus. Der Grund war die Sichtung mehrerer Drohnen. Woher sie kamen, ist bisher unklar. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach von dem "bislang schwersten Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur". In derselben Nacht stellte auch der Flughafen von Oslo den Betrieb ein, auch dort sollen Drohnen entdeckt worden sein.
Die Vorfälle ereigneten sich, nachdem Russland zuletzt immer wieder in den Luftraum von Nato-Staaten eingedrungen war. Offiziell gibt es bisher allerdings noch keine Hinweise auf einen Zusammenhang.
Der Sicherheitsexperte Gustav Gressel sieht im t-online-Interview ebenfalls eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen russischen Angriff. Zudem erklärt er, was die Drohnen hätten anrichten können und wie die Flughäfen künftig besser geschützt werden könnten.
t-online: Die Vorfälle folgen auf mehrere Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland. Der Kreml hat eine Beteiligung aber zurückgewiesen. Kann man trotzdem davon ausgehen, dass Russland hinter diesem Angriff steckt?
Gustav Gressel: Es liegt der Verdacht nahe, dass russische Akteure dahinterstehen. Allerdings kann man es nicht beweisen, da die Faktenlage sehr dünn ist. Das Videomaterial zeigt lediglich einen verschwommenen Punkt. Da kann ich keine Rückschlüsse ziehen, welche Drohnen es waren. Die Dänen haben zwar gesagt, die Drohnen seien zu groß, um kommerziell verfügbar zu sein, aber echte Schlüsse kann man kaum ziehen. Bei drei Pixeln in der Nacht kann man nicht einmal erkennen, ob es Drohnen mit Flügeln oder Rotoren sind.
Zur Person
Dr. Gustav Gressel ist Hauptlehroffizier und Forscher am Institut für Strategie und Sicherheitspolitik der Landesverteidigungsakademie in Wien. Zuvor war er als Senior Policy Fellow bei der politischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR) in Berlin tätig. Er beschäftigt sich in seiner Forschung schwerpunktmäßig mit den militärischen Strukturen in Osteuropa und insbesondere mit den russischen Streitkräften sowie der Nato.
Aber passt der Vorfall zur russischen Vorgehensweise?
Natürlich passt das. Es ist nicht der erste Drohnenvorfall an Flughäfen. In Großbritannien wurde London-Heathrow mehrmals lahmgelegt. In Deutschland haben Aufklärungsdrohnen Bundeswehrstandorte überflogen, um kritische Infrastruktur auszuspähen. Da wissen wir bereits, dass teilweise russischsprachige Leute verantwortlich waren. Es passt ins Bild. Deswegen habe ich einen sehr engen Verdacht.
Dänemark hat offenbar drei Schiffe mit russischen Verbindungen identifiziert, die sich zum Zeitpunkt nicht weit vom Flughafen entfernt befanden. Es wird vermutet, dass die Drohnen von dort aus gestartet sind. Wie realistisch ist das?
Es ist möglich. Es ist allerdings ein Problem, dass diese Schiffe nur selten kontrolliert werden, auch weil sie häufig von russischen Marineschiffen begleitet werden. Daher besteht eine große Hemmschwelle, diese Schiffe zu stellen. Das nutzt Russland aus.
Wie kann Europa da entgegensteuern?
Dänemark hat das Recht, alle durch den Belt und Sund fahrenden Schiffe zu kontrollieren, ihre Versicherungen, Frachtpapiere und nach Seerecht vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen. Die maritime Sicherheit und bei Tankern auch die Umweltsicherheit gebieten das. Allerdings kann man die Last der Folgen und der Kontrollen nicht einfach auf Dänemark abwälzen: Kopenhagen braucht Rückendeckung etwa in Form alliierter Kriegsschiffe, wenn ein Tanker der Schattenflotte von russischer Seite entsprechend begleitet wird.
Gäbe es denn noch andere Akteure, die hinter dem Angriff stecken könnten?
Es kann theoretisch aus allen möglichen Richtungen kommen. Auch der IS könnte beispielsweise solche Angriffe verüben, da Drohnen nicht sehr komplex im Zusammenbau sind. Man kann sich auch die Rahmen für größere Drohnen selbst bauen und größere Elektromotoren, Batterien et cetera verbauen.
Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat erklärt, es sei der "bislang schwerste Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur". Welche Gefahr geht von den Drohnen aus?
Es ist bekannt, dass ein Vogelschlag ein großes Risiko für Flugzeuge ist. Wenn ein Triebwerk ein größeres Objekt einsaugt, fällt das Triebwerk aus und das Flugzeug läuft Gefahr, abzustürzen. Das gilt insbesondere auch für Drohnen. Zudem wissen wir nicht, ob es vielleicht eine Mutterschiffdrohne war, die weitere kleine Drohnen starten lässt, die mehrere Triebwerke ausschalten können. Außerdem sind die Cockpitscheiben zwar gegen Vogelschlag gesichert, aber eine große Drohne mit deutlich mehr Masse stellt ein ganz anderes Risiko dar.
Das bedeutet, Flughäfen mit einer Vielzahl an landenden und startenden Fliegern stehen speziell im Fokus?
Flughäfen sind besonders gefährdet, da die Flugzeuge dort sehr tief fliegen und einen beschränkten Landekorridor haben, in dem sie fliegen müssen, um korrekt aufzusetzen. Wenn ich eine Drohne in ein Flugzeug pilotieren will, ist der Flughafen die logische Wahl.
Trotz der Gefahr konnten die Flughäfen die Drohnen nicht abwehren, sondern nur den Flugverkehr einstellen. Wie können wir die Airports in Zukunft besser schützen?
Man müsste den Flughafenbetreibern zusätzliche Befugnisse geben. Man braucht Störgeräte, die Drohnen schnell vom Himmel holen können. Darüber hinaus wäre die Mobilfunkabschaltung ein effektives Mittel, schließlich werden Drohnen in der Regel über Mobilfunkfrequenzen gesteuert. Das ist allerdings ein Eingriff in die zivile Infrastruktur. Denn Menschen, die im Umfeld des Flughafens leben, werden in ihrer Kommunikation eingeschränkt.
Das bedeutet, die Anfälligkeit für Drohnen ist eher ein rechtliches als ein technisches Problem?
Absolut. Wenn die Drohnen in der Einflugschneise herumschwirren, kann man sie gut lokalisieren. Die sind meist keine technischen Wunderwerke. Da würde schon eine Schrotflinte reichen. Von der Schrotflinte bis zum Störsender gäbe es dann Mittel, sie vom Himmel zu holen. Man muss es nur dürfen.
Die Nato ist kurz nach den Vorfällen erneut zu Beratungen zusammengekommen. Anlass waren die russischen Kampfjets im estnischen Luftraum. In der Folge hat das Bündnis eine Art Drohung an Russland ausgesprochen. Man wolle alle notwendigen militärischen und nicht-militärischen Mittel einsetzen. Hätte das einen Einfluss auf Drohnenangriffe?
Solche Vorfälle auf Flughäfen sind eigentlich Angelegenheiten der inneren Sicherheit der jeweiligen Staaten. Das ist kein Eindringen von Kampfflugzeugen oder Marschflugkörpern. Zudem wurden die Drohnen nicht in Russland gestartet und sind dann herübergeflogen. Die Nato ist daher nicht dafür zuständig, wie Dänemark seine Flughäfen betreibt.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gressel.
