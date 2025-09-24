Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Drohnensichtungen führen zur Sperrung von zwei Flughäfen. Ein Experte erklärt, wer dahinterstecken und wie die Sicherheit verbessert werden könnte.

Rund 100 Flüge fielen am Wochenende am Kopenhagener Flughafen aus. Der Grund war die Sichtung mehrerer Drohnen. Woher sie kamen, ist bisher unklar. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach von dem "bislang schwersten Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur". In derselben Nacht stellte auch der Flughafen von Oslo den Betrieb ein, auch dort sollen Drohnen entdeckt worden sein.

Die Vorfälle ereigneten sich, nachdem Russland zuletzt immer wieder in den Luftraum von Nato-Staaten eingedrungen war. Offiziell gibt es bisher allerdings noch keine Hinweise auf einen Zusammenhang.

Der Sicherheitsexperte Gustav Gressel sieht im t-online-Interview ebenfalls eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen russischen Angriff. Zudem erklärt er, was die Drohnen hätten anrichten können und wie die Flughäfen künftig besser geschützt werden könnten.

t-online: Die Vorfälle folgen auf mehrere Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland. Der Kreml hat eine Beteiligung aber zurückgewiesen. Kann man trotzdem davon ausgehen, dass Russland hinter diesem Angriff steckt?

Gustav Gressel: Es liegt der Verdacht nahe, dass russische Akteure dahinterstehen. Allerdings kann man es nicht beweisen, da die Faktenlage sehr dünn ist. Das Videomaterial zeigt lediglich einen verschwommenen Punkt. Da kann ich keine Rückschlüsse ziehen, welche Drohnen es waren. Die Dänen haben zwar gesagt, die Drohnen seien zu groß, um kommerziell verfügbar zu sein, aber echte Schlüsse kann man kaum ziehen. Bei drei Pixeln in der Nacht kann man nicht einmal erkennen, ob es Drohnen mit Flügeln oder Rotoren sind.

Zur Person Dr. Gustav Gressel ist Hauptlehroffizier und Forscher am Institut für Strategie und Sicherheitspolitik der Landesverteidigungsakademie in Wien. Zuvor war er als Senior Policy Fellow bei der politischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR) in Berlin tätig. Er beschäftigt sich in seiner Forschung schwerpunktmäßig mit den militärischen Strukturen in Osteuropa und insbesondere mit den russischen Streitkräften sowie der Nato.

Aber passt der Vorfall zur russischen Vorgehensweise?

Natürlich passt das. Es ist nicht der erste Drohnenvorfall an Flughäfen. In Großbritannien wurde London-Heathrow mehrmals lahmgelegt. In Deutschland haben Aufklärungsdrohnen Bundeswehrstandorte überflogen, um kritische Infrastruktur auszuspähen. Da wissen wir bereits, dass teilweise russischsprachige Leute verantwortlich waren. Es passt ins Bild. Deswegen habe ich einen sehr engen Verdacht.

Dänemark hat offenbar drei Schiffe mit russischen Verbindungen identifiziert, die sich zum Zeitpunkt nicht weit vom Flughafen entfernt befanden. Es wird vermutet, dass die Drohnen von dort aus gestartet sind. Wie realistisch ist das?

Es ist möglich. Es ist allerdings ein Problem, dass diese Schiffe nur selten kontrolliert werden, auch weil sie häufig von russischen Marineschiffen begleitet werden. Daher besteht eine große Hemmschwelle, diese Schiffe zu stellen. Das nutzt Russland aus.