Über russischer Exklave GPS-Jammer stört Flugzeug von spanischer Ministerin

Von Tobias Schibilla Aktualisiert am 24.09.2025 - 13:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles: Auf dem Weg nach Litauen wurde das GPS-System ihres Flugzeugs gestört. (Quelle: IMAGO/Mateo Lanzuela)

Die spanische Verteidigungsministerin besucht heute Nato-Truppen in Litauen. Auf dem Weg kam es zu einem Zwischenfall über einer russischen Exklave.

Beim Überfliegen des russischen Kaliningrads ist es im Regierungsflugzeug der spanischen Verteidigungsministerin Margarita Robles am Mittwoch zu einer technischen Störung im Navigationssystem gekommen. Das Ministerium spricht von einer "Interferenz" mit dem GPS, der Flug konnte jedoch planmäßig fortgesetzt werden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Die Ministerin war auf dem Weg nach Litauen, um dort das spanische Kontingent im Rahmen der Nato-Luftsicherungsmission zu besuchen. Nach Angaben des spanischen Verteidigungsministeriums kam es beim Anflug auf den Luftraum nahe Kaliningrad zu einer Störung im GPS-Signal der Maschine. Sicherheitsprotokolle wurden aktiviert, doch das Bordpersonal konnte den Vorfall zügig kontrollieren. Die militärischen Systeme an Bord neutralisierten die sogenannte Jamming-Störung, heißt es.

Nach Einschätzung internationaler Beobachter handelt es sich nicht um einen gezielten Angriff auf den Flug der Ministerin, sondern um eine wiederkehrende Form elektronischer Störversuche in der Region. Die Nato registriert über dem Baltikum seit geraumer Zeit GPS-Interferenzen. In kommerziellen Flügen ohne militärischen Schutz könnten solche Störungen zur vollständigen Navigationsstörung führen. In diesem Fall blieb es bei einem technischen Hinweis.

Ministerin besucht spanische Luftwaffe in Litauen

Robles besucht das spanische Luftwaffenkontingent auf dem Stützpunkt Siauliai im Norden Litauens. Dort sind derzeit rund 150 Soldaten sowie acht Eurofighter stationiert. Der Einsatz ist Teil der Nato-Mission zur Luftraumüberwachung an der Ostflanke des Bündnisses. Laut spanischem Verteidigungsministerium dient der Besuch dazu, das Engagement Spaniens für die kollektive Sicherheit im Baltikum zu unterstreichen.

Der Vorfall reiht sich nahtlos in mehrere Ereignisse der vergangenen Tage ein. Am Freitag waren russische Kampfjets für zwölf Minuten in den estnischen Luftraum eingedrungen, in der Nacht auf Dienstag störten Drohnen den Verkehr an den Flughäfen der norwegischen Hauptstadt Oslo und der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.