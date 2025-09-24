Kaum noch Hoffnung für deutsche Touristin

Auch BER betroffen Cyberangriff auf Flughäfen: Mann in England festgenommen

Von t-online , tos Aktualisiert am 24.09.2025 - 13:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Passagiere am Flughafen BER: Durch einen Cyberangriff verzögerte sich der Reiseplan vieler Reisender am Wochenende. (Quelle: Carsten Koall/dpa/dpa-bilder)

Viele Flugpassagiere mussten am Wochenende lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Grund dafür war ein Cyberangriff. Ein Verdächtiger wurde nun festgenommen.

Nach einem mutmaßlichen Cyberangriff auf das Luftfahrtunternehmen Collins Aerospace hat die britische Polizei einen Mann festgesetzt. Der Vorfall hatte am vergangenen Wochenende unter anderem zu Störungen an den Flughäfen in London, Brüssel und Berlin geführt.

Wie die britische National Crime Agency (NCA) mitteilte, wurde der Verdächtige, ein Mann in seinen 40ern, am Dienstag in West Sussex verhaftet. Ihm wird ein Verstoß gegen das britische Gesetz zur Computerkriminalität (Computer Misuse Act) vorgeworfen. Inzwischen wurde er unter Auflagen auf Kaution freigelassen. Die Ermittlungen dauern an.

Angriff hatte zu Beeinträchtigungen geführt

Der Cyberangriff hatte zu erheblichen Beeinträchtigungen bei Check-in- und Boarding-Systemen geführt. Collins Aerospace stellt entsprechende Technologien für mehrere große Flughäfen in Europa bereit. Am Samstag kam es an mehreren Standorten zu langen Wartezeiten, Flugausfällen und Verspätungen. Auch der Flughafen Berlin-Brandenburg war betroffen.