"Entrückung" Sie erwarten heute die Apokalypse

Von t-online , jcz 24.09.2025 - 15:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kriegs-Illustration: Einige christliche Gläubige glauben, der Weltuntergang stehe bevor. (Quelle: Zeferli via imago-images.de)

Evangelikale TikToker verkünden die bevorstehende "Entrückung" der Gläubigen. Es ist nicht das erste Mal, dass Nutzer in den sozialen Medien vom Ende der Welt überzeugt waren.

Das Ende ist nah, oder je nachdem, wann Sie das lesen, ist es vielleicht sogar schon gekommen. Davon sind zumindest evangelikale TikTok-Nutzer überzeugt. Denn sie glauben, dass am 23. oder 24. September die sogenannte Entrückung, auf Englisch Rapture, stattfinden wird.

Die Entrückung bezeichnet den Tag, an dem Gott alle wahren Gläubigen zu sich in den Himmel holt, während alle anderen zurückgelassen werden. Die Zurückgelassenen müssen dann sieben Jahre lang unter der Herrschaft des Antichristen leiden, bevor Gott das jüngste Gericht einläutet. Die meisten christlichen Glaubensgemeinschaften lehnen das Konzept der Entrückung strikt ab, da es keine Verweise auf ein solches Ereignis in der Bibel gibt. Doch in einigen evangelikalen Strömungen, besonders in den USA, ist dieses Konzept ein essenzieller Bestandteil der Glaubenslehre.

Untergangsfantasien in schwierigen Zeiten besonders beliebt

Daher ist es für Tyler Huckabee, Redakteur beim christlichen Magazin "Sojourners", auch kein Wunder, dass immer wieder die Angst vor der bevorstehenden Entrückung durch die sozialen Medien geistert. "Das ist keineswegs mein erstes Rodeo, was eine bestimmte Strömung der christlichen Theologie betrifft, die Gerüchte über das Ende der Welt in die Welt setzt und damit ein Feuer entfacht", so Huckabee im Gespräch mit dem britischen "Guardian". "Facebook hatte das auf jeden Fall, Twitter hatte es auch, aber für TikTok ist es der erste ‚Weltuntergangsmoment‘." Das diesmalige Ende der Welt wurde schon im Juni von dem südafrikanischen Prediger Joshua Mhlakela in seinem Podcast vorhergesagt.

Berichte über die "Entrückung" florieren besonders in unruhigen Zeiten, erklärt der Religionswissenschaftler Matthew Gabriele von der Virginia Tech University dem "Guardian". Gläubige Christen hielten nach Zeichen Ausschau, wann die Auserwählten gerettet würden – typischerweise dann, wenn die Weltlage "wirklich schlecht" erscheine. Politische Gewalt, wirtschaftliche Unsicherheit oder Krankheiten seien klassische Motive in apokalyptischen Schriften.

320.000 Beiträge zum Thema

Auch in sozialen Netzwerken ist vom "Ende der Zeiten" häufig die Rede – als Beschreibung einer Realität voller Pandemie, Naturkatastrophen und Gewalt. Jüngst wurde sogar der Mord an Charlie Kirk in diese Deutungen eingebaut: Auf TikTok spekulieren einige Nutzer, der rechte Aktivist könne als Märtyrer während der Entrückung wiederauferstehen.

Auf TikTok teilen Nutzer und dem Hashtag "RaptureTok", wie sie sich auf die nahende Entrückung vorbereiten oder geben Überlebenstipps für diejenigen, die zurückgelassen werden. Mehr als 320.000 Beiträge gibt es bereits mit diesem Hashtag. Doch nicht alle davon nehmen das drohende Ende ernst.