China baut Überschalljets zu Kampf- und Aufklärungsdrohnen um

Rüstung in Asien
China rüstet alte Sowjet-Flieger zu Kampf-Drohnen um

Von t-online, pri
24.09.2025 - 15:08 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0834588610Vergrößern des Bildes
Die neue J-6-Drohne auf der Flugschau von Changchun. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/SHENLIULI/imago)
Chinas Militär stellt seine neue Drohne vor. Basierend auf dem alten sowjetischen Kampfjet J-6 könnte die neue Waffe Taiwans Flugabwehr testen.

Spekulationen gab es viele. Jetzt kam auf der Flugshow von Changchun die Bestätigung: Chinas Armee baut alte J-6-Überschalljets aus Sowjetzeiten um zu Drohnen. "Die einfachste und kostengünstigste Umrüstung wäre der Einsatz als Kamikaze-Drohne", zitierte die Plattform NextGenDefens den chinesischen Militärexperte Zhongping. "Bei einem Einsatz als Aufklärungsdrohne wären die Umrüstungskosten deutlich höher", so der Fachmann.

Die sowjetischen Kampfjets vom Typ J-6 aus den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts erreichten Überaschallgeschwindigkeit und kamen auf eine Reichweite von rund 700 Kilometern. Chinas Armee ließ bis zu den 1980er-Jahren rund 3.000 Maschinen des Typs bauen.

Nun werden die alten Flieger umgerüstet. Statt Schleudersitz und Zusatzkanone sind nun ein Autopilot und ein neues Navigationssystem an Bord. China könnte die neue Drohne als Kamikaze-Waffe einsetzen, zu Aufklärungszwecken oder auch, um Taiwans Flugabwehr zu testen und Radaranlagen seines Widersachers ausfindig machen.

Wladimir Putin und Xi Jinping: Im Umfeld der Militärparade in Peking sprachen die beiden Staatschefs über Menschen, die 150 Jahre alt werden können.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin (l.) und Xi Jinping vereinbarten Anfang des Monats eine engere Zusammenarbeit. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Sergei Bobylev)

Chinas Armee hatte vor vier Jahren ein massives Drohnenprogramm angekündigt. In einer Analyse beschrieb die Londoner Forschungseinrichtung International Institute for Strategic Studies (IISS) schon damals das mögliche Szenario, dass Chinas Armee Taiwans Luftverteidigung mit Drohnen ausschaltet.

Xi empfängt Putin

China betrachtet das eigenständige Taiwan als abtrünnige Provinz. Experten fürchten seit langem, die chinesische Führung könnte den Insel-Staat angreifen, wenn der russische Staatschef Wladimir Putin westliche Kräfte in Europa in der Ukraine bindet. China unterstützt Russland im Krieg nicht offiziell, hilft Moskau aber westliche Sanktionen zu umgehen und ist ein wichtiger Abnehmer Öl der russischen Schattenflotte.

Zuletzt war der chinesische Präsident Xi Jinping mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin Anfang des Monats in Peking zusammengekommen. Beide hatten unter anderem den Bau der neuen Gaspipeline Sila Sibiri 2 – Kraft Sibiriens 2 – vereinbart.

Verwendete Quellen
