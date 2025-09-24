Rüstung in Asien China rüstet alte Sowjet-Flieger zu Kampf-Drohnen um

Die neue J-6-Drohne auf der Flugschau von Changchun. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/SHENLIULI/imago)

Chinas Militär stellt seine neue Drohne vor. Basierend auf dem alten sowjetischen Kampfjet J-6 könnte die neue Waffe Taiwans Flugabwehr testen.

Spekulationen gab es viele. Jetzt kam auf der Flugshow von Changchun die Bestätigung: Chinas Armee baut alte J-6-Überschalljets aus Sowjetzeiten um zu Drohnen. "Die einfachste und kostengünstigste Umrüstung wäre der Einsatz als Kamikaze-Drohne", zitierte die Plattform NextGenDefens den chinesischen Militärexperte Zhongping. "Bei einem Einsatz als Aufklärungsdrohne wären die Umrüstungskosten deutlich höher", so der Fachmann.

Die sowjetischen Kampfjets vom Typ J-6 aus den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts erreichten Überaschallgeschwindigkeit und kamen auf eine Reichweite von rund 700 Kilometern. Chinas Armee ließ bis zu den 1980er-Jahren rund 3.000 Maschinen des Typs bauen.

Nun werden die alten Flieger umgerüstet. Statt Schleudersitz und Zusatzkanone sind nun ein Autopilot und ein neues Navigationssystem an Bord. China könnte die neue Drohne als Kamikaze-Waffe einsetzen, zu Aufklärungszwecken oder auch, um Taiwans Flugabwehr zu testen und Radaranlagen seines Widersachers ausfindig machen.

Chinas Armee hatte vor vier Jahren ein massives Drohnenprogramm angekündigt. In einer Analyse beschrieb die Londoner Forschungseinrichtung International Institute for Strategic Studies (IISS) schon damals das mögliche Szenario, dass Chinas Armee Taiwans Luftverteidigung mit Drohnen ausschaltet.

