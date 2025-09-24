Mit Technik aus Nordkorea Irans Regime soll an Trägerraketen für Atomwaffen arbeiten
Das Regime des Iran arbeitet an der Entwicklung von Trägerraketen, die auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Das behauptet die Opposition.
Die Regierung in Teheran arbeitet nach Angaben der iranischen Opposition unter dem Deckmantel der zivilen Raumfahrtforschung an der Entwicklung von nuklearwaffenfähigen Trägerraketen. "Für die Entwicklung seines Raketen- und potenziellen Nuklearprogramms nutzt das iranische Regime spezielle Stützpunkte, die unter Kontrolle der Luft- und Raumfahrteinheit der Revolutionsgarde (IRGC-AF) sowie der Organisation SPND stehen – häufig getarnt als wissenschaftliche oder Raumfahrtprojekte", heißt es in einem Dossier der Deutschlandvertretung des Nationalen Widerstandsrates Iran (NRWI), das t-online vorliegt und das am Donnerstag offiziell vorgestellt werden soll. Die Raketen mit einer Reichweite von rund 3.000 Kilometer könnten auch Europa erreichen, heißt es in dem Dossier.
Der NRWI ist ein Zusammenschluss iranischer Oppositionsgruppen und seit 1994 auch in Deutschland vertreten.
Konkret geht es laut Dossier um die beiden Trägersysteme Ghaem und Simorgh, die der Iran seit Längerem entwickelt und testet. Nach Angaben der Oppositionsgruppe dient die Nutzung der Raketen für die zivile Raumfahrt lediglich als Vorwand, um den militärischen Charakter des Projekts zu verschleiern. "Ein markantes Beispiel hierfür sind die Starts der Trägerraketen Safir, Simorgh und Ghaem-100, die – entgegen offizieller Darstellung – nicht von der iranischen Raumfahrtorganisation, sondern vom Verteidigungsministerium durchgeführt wurden", heißt es in dem Dossier.
Forderung zu entschiedenem Vorgehen
Die Regierung in Teheran setze bei der Entwicklung der Trägersysteme nach Angaben der iranischen Oppositionsgruppe weitgehend auf Technik aus Nordkorea. Nordkorea ist mit einer Reihe von UN-Sanktionen belegt, trotzdem setzt es sein Atomprogramm fort. Zudem verstößt das Land immer wieder mit Raketentests gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.
Die iranische Opposition fordert nun auch ein entschiedeneres Vorgehen gegen die Regierung in Teheran. "Diese Aktivitäten verstoßen nicht nur klar gegen UN-Resolution 2231, sondern stellen eine akute Bedrohung für die Sicherheit Europas und des Nahen Ostens dar", hießt es in dem Dossier des NRWI. Die Forderung des Widerstandsrates: "Jetzt ist es an Europa – und insbesondere an Deutschland – zu zeigen, dass es dem realen Bedrohungsszenario mit Entschlossenheit und Verantwortung begegnet. Nur durch echten Druck, einschließlich politischem und wirtschaftlichem Druck, kann eine nukleare Katastrophe verhindert werden."
