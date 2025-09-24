Mit Technik aus Nordkorea Irans Regime soll an Trägerraketen für Atomwaffen arbeiten

Von t-online Aktualisiert am 24.09.2025 - 16:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Test-Start einer iranische Rakete vom Typ Ghaem-100 (Archivbild): Der Flugkörper soll laut iranischer Revlutiongsgarde Satelliten ins All befördern. Die Opposition fürchtet eine militärische Nutzung. (Quelle: IMAGO/Sepahnews/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Regime des Iran arbeitet an der Entwicklung von Trägerraketen, die auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Das behauptet die Opposition.

Die Regierung in Teheran arbeitet nach Angaben der iranischen Opposition unter dem Deckmantel der zivilen Raumfahrtforschung an der Entwicklung von nuklearwaffenfähigen Trägerraketen. "Für die Entwicklung seines Raketen- und potenziellen Nuklearprogramms nutzt das iranische Regime spezielle Stützpunkte, die unter Kontrolle der Luft- und Raumfahrteinheit der Revolutionsgarde (IRGC-AF) sowie der Organisation SPND stehen – häufig getarnt als wissenschaftliche oder Raumfahrtprojekte", heißt es in einem Dossier der Deutschlandvertretung des Nationalen Widerstandsrates Iran (NRWI), das t-online vorliegt und das am Donnerstag offiziell vorgestellt werden soll. Die Raketen mit einer Reichweite von rund 3.000 Kilometer könnten auch Europa erreichen, heißt es in dem Dossier.

Loading...

Der NRWI ist ein Zusammenschluss iranischer Oppositionsgruppen und seit 1994 auch in Deutschland vertreten.

Konkret geht es laut Dossier um die beiden Trägersysteme Ghaem und Simorgh, die der Iran seit Längerem entwickelt und testet. Nach Angaben der Oppositionsgruppe dient die Nutzung der Raketen für die zivile Raumfahrt lediglich als Vorwand, um den militärischen Charakter des Projekts zu verschleiern. "Ein markantes Beispiel hierfür sind die Starts der Trägerraketen Safir, Simorgh und Ghaem-100, die – entgegen offizieller Darstellung – nicht von der iranischen Raumfahrtorganisation, sondern vom Verteidigungsministerium durchgeführt wurden", heißt es in dem Dossier.

Forderung zu entschiedenem Vorgehen

Die Regierung in Teheran setze bei der Entwicklung der Trägersysteme nach Angaben der iranischen Oppositionsgruppe weitgehend auf Technik aus Nordkorea. Nordkorea ist mit einer Reihe von UN-Sanktionen belegt, trotzdem setzt es sein Atomprogramm fort. Zudem verstößt das Land immer wieder mit Raketentests gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.