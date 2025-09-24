Deutsche Glücksspielfirma will in die USA

Appell vor den UN Selenskyj warnt: "Dann wird der Preis viel höher sein"

Der ukrainische Präsident Selenskyj vor den UN (Archivbild): Er fordert Unterstützung für Moldau. (Quelle: IMAGO/Valery Sharifulin/imago)

Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor den Vereinten Nationen geredet. Er appelliert an die internationale Gemeinschaft und fordert Einsatz für ein Nachbarland.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seiner Rede vor den Vereinten Nationen vor weiteren russischen Aggressionen gewarnt. Die Republik Moldau verteidige sich gerade gegen russische Übergriffe, sagte Selenskyj bei der UN-Generaldebatte. Die Antwort der internationalen Gemeinschaft darauf sei aber nicht ausreichend.

Weiter sagte der ukrainische Präsident: "Europa kann es sich nicht leisten, auch Moldau zu verlieren." Die EU müsse Moldau mit finanziellen Mitteln und Unterstützung im Energiesektor helfen und die Menschenrechte dort sichern.

"Für Europa ist es nicht teuer, Moldaus Stabilität zu unterstützen. Wenn man es verpasst, wird der Preis viel höher sein", sagte Selenskyj. Das russische Eindringen in den Luftraum von Polen und Estland zeige, wie dringend eine Unterstützung sei, so der ukrainische Präsident.

Festnahmen und landesweite Razzien

Erst am Dienstag hatte die proeuropäische Präsidentin Moldaus, Maia Sandu, vor einer Einmischung Russlands in ihrem Land gewarnt. Dort wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. "Der Kreml wendet Hunderte Millionen US-Dollar auf, um Hunderttausende Stimmen auf beiden Seiten des Dnjestrs und im Ausland zu kaufen", sagte Sandu in einer Videoansprache.

Bei landesweiten Razzien am Montag seien 74 Personen festgenommen worden, hieß es weiter. Ihnen wird vorgeworfen, Massenunruhen in Moldau vorbereitet zu haben. Der Chef der oppositionellen und prorussischen Sozialistischen Partei, Ex-Präsident Igor Dodon, teilte mit, dass es auch in Regionalbüros seiner Partei Hausdurchsuchungen gegeben habe. Er prangerte dies als Methode der "Einschüchterung" an.