t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Selenskyj-Rede vor UN: Ukrainischer Präsident fordert Einsatz für Moldau

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBrückenpfeiler erschlägt Baggerfahrer
TextAfD: Bischof "vom Teufel geschickt"
TextNeue Überweisungsregeln ab Oktober
TextLotto am Mittwoch: die Gewinnzahlen
TextDeutsche Glücksspielfirma will in die USA

Appell vor den UN
Selenskyj warnt: "Dann wird der Preis viel höher sein"

Von dpa, afp
Aktualisiert am 24.09.2025 - 17:09 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0835108792Vergrößern des Bildes
Der ukrainische Präsident Selenskyj vor den UN (Archivbild): Er fordert Unterstützung für Moldau. (Quelle: IMAGO/Valery Sharifulin/imago)
News folgen

Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor den Vereinten Nationen geredet. Er appelliert an die internationale Gemeinschaft und fordert Einsatz für ein Nachbarland.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seiner Rede vor den Vereinten Nationen vor weiteren russischen Aggressionen gewarnt. Die Republik Moldau verteidige sich gerade gegen russische Übergriffe, sagte Selenskyj bei der UN-Generaldebatte. Die Antwort der internationalen Gemeinschaft darauf sei aber nicht ausreichend.

Loading...

Weiter sagte der ukrainische Präsident: "Europa kann es sich nicht leisten, auch Moldau zu verlieren." Die EU müsse Moldau mit finanziellen Mitteln und Unterstützung im Energiesektor helfen und die Menschenrechte dort sichern.

"Für Europa ist es nicht teuer, Moldaus Stabilität zu unterstützen. Wenn man es verpasst, wird der Preis viel höher sein", sagte Selenskyj. Das russische Eindringen in den Luftraum von Polen und Estland zeige, wie dringend eine Unterstützung sei, so der ukrainische Präsident.

Festnahmen und landesweite Razzien

Erst am Dienstag hatte die proeuropäische Präsidentin Moldaus, Maia Sandu, vor einer Einmischung Russlands in ihrem Land gewarnt. Dort wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. "Der Kreml wendet Hunderte Millionen US-Dollar auf, um Hunderttausende Stimmen auf beiden Seiten des Dnjestrs und im Ausland zu kaufen", sagte Sandu in einer Videoansprache.

Bei landesweiten Razzien am Montag seien 74 Personen festgenommen worden, hieß es weiter. Ihnen wird vorgeworfen, Massenunruhen in Moldau vorbereitet zu haben. Der Chef der oppositionellen und prorussischen Sozialistischen Partei, Ex-Präsident Igor Dodon, teilte mit, dass es auch in Regionalbüros seiner Partei Hausdurchsuchungen gegeben habe. Er prangerte dies als Methode der "Einschüchterung" an.

Die kleine Republik Moldau liegt zwischen der Ukraine und dem EU-Mitgliedsstaat Rumänien. Den östlichen Landesteil Transnistrien hält Russland seit Anfang der 1990er-Jahre mit mehreren Tausend Soldaten besetzt. Sandu und westliche Verbündete haben Moskau wiederholt vorgeworfen, das 2,6-Millionen-Einwohner-Land destabilisieren zu wollen.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP und dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
EUEuropaRusslandUN - Vereinte NationenWolodymyr Selenskyj
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom