Die israelische Regierung verliert ihr Ziel – und die Region ihre Stabilität

Doch auch die in Teilen rechtsextreme Regierung Netanjahus blockiert jede Perspektive auf eine Zweistaatenlösung systematisch. Rückenwind erhält sie dabei von Donald Trump. Die Haltung der israelischen Regierung, dass es keinen palästinensischen Staat geben soll, steht nicht nur auf dem Papier, sondern wird durch konkrete Maßnahmen vor Ort umgesetzt.

Das ursprüngliche Ziel der Selbstverteidigung nach dem 7. Oktober 2023 ist in Gaza längst aus dem Blick geraten. Siemtje Möller und Adis Ahmetović (beide SPD)

Israel kontrolliert in den besetzten palästinensischen Gebieten Ressourcen und Strukturen. Die Palästinensische Autonomiebehörde steht durch israelische Finanzsanktionen vor dem Kollaps – mit unabsehbaren Folgen für die gesamte Region. Befördert von der israelischen Regierung wird im Westjordanland weiter völkerrechtswidrig durch israelische Siedler gebaut – so schnell wie seit Jahren nicht mehr.

Gleichzeitig ist die humanitäre Lage in Gaza verheerend: Städte liegen in Trümmern, Hunderttausende sind vertrieben, die Menschen werden ausgehungert und die Zahl ziviler Opfer steigt dramatisch. Das ursprüngliche Ziel der Selbstverteidigung nach dem 7. Oktober 2023 ist in Gaza dabei längst aus dem Blick geraten. Die Ausweitung des Krieges durch die israelische Armee über Gaza-Stadt zeigt das noch einmal mehr. Es wird zunehmend eine politische Realität geschaffen, die einen palästinensischen Staat unmöglich macht.

Die Alternative ist keine Alternative: dauerhafte Besatzung, Annexion, Radikalisierung, Krieg ohne Ende. Siemtje Möller und Adis Ahmetović (beide SPD)

Die Folgen reichen weit über Israel und Palästina hinaus: Ägypten und Jordanien, enge Partner des Westens, warnen eindringlich vor einem Erstarken fundamentalistischer Kräfte durch diesen Krieg. Auch die große Mehrheit der israelischen Zivilgesellschaft, die jüngsten Umfragen sagen über 70 Prozent, will diesen Krieg beenden. Hierin sollten wir sie unterstützen.

Deutschland zögert bei europäischer Initiative

Die internationale Gemeinschaft muss Druck für Frieden ausüben. Die Hamas muss die Geiseln freilassen und gleichzeitig muss Israel diesen Krieg sofort beenden. Aus diesem Grund stimmen die meisten europäischen Staaten einem Sanktionskatalog zu, den die EU-Kommissionspräsidentin vorgestellt hat. Deutschland zögert bisher. Diese Sanktionen sollte die Bundesregierung jedoch unterstützten. Der bisher gewählte diplomatische Weg schlägt nicht an, Israel führt seine völkerrechtswidrige Politik, die eine Zweistaatenlösung sabotiert, unbeirrt weiter, wir müssen weitere Schritte für einen Frieden in der Region gehen.

Vor dem Hintergrund der Shoah hat Deutschland eine besondere Verantwortung gegenüber Israel. Die Sicherheit Israels ist unsere Staatsräson, dazu stehen wir klar. Doch das begründet eben nicht ein blindes Folgen der Politik der momentan in Teilen rechtsextremen israelischen Regierung.