Israels Gaza-Operation SPD warnt vor einem "Krieg ohne Ende" – und erhöht Druck auf Union
Israels Gaza-Krieg empört die Weltgemeinschaft, Deutschland ist zunehmend isoliert. In ihrem Gastbeitrag fordern die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Siemtje Möller und der außenpolitische Sprecher der SPD, Adis Ahmetović, mehr Druck auf Israel.
Seit zwei Jahrzehnten gibt es zwischen Israelis und Palästinensern keine ernsthaften Gespräche mehr. Nach dem Scheitern des Oslo-Prozesses liegt die arabische Friedensinitiative von 2002 weiterhin als Verhandlungsgrundlage auf dem Tisch. Die anfängliche Hoffnung, die durch die Abraham-Abkommen 2020 entstanden war, ist durch die Terroranschläge der Hamas und die massiven Verstöße Israels gegen das humanitäre Völkerrecht in den letzten zwei Jahren verflogen. Eine Zweistaatenlösung ist in immer weitere Ferne gerückt.
Dabei ist sie keine romantische Vision, sondern die einzige realistische Perspektive auf nachhaltigen Frieden, Sicherheit und Stabilität für die Region. Der Beschluss der UN-Generalversammlung vom 12. September 2025 macht deutlich: Auch die Weltgemeinschaft ist sich in diesem Ziel weitgehend einig. Nun gilt es, diese Einigkeit zu nutzen und gemeinsam wieder ernsthaft an einer Zweistaatenlösung zu arbeiten.
Die Hamas darf kein Teil der Friedensverhandlungen sein
In einem neuen Prozess darf die Hamas keine Rolle spielen, eine Befriedung zwischen Israel und Palästina ist nicht ihr Ziel. Im Gegenteil: Der Hamas-Terror vom 7. Oktober 2023, bei dem über 1200 Menschen getötet und 251 Geiseln gefangen wurden, hat auch die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien gezielt sabotiert. Die Hamas lehnt die Zweistaatenlösung ab und will Israel vernichten.
Wer Frieden will, muss deshalb die Hamas stoppen, ihre Strukturen zerschlagen und Finanzströme austrocknen und die Verantwortlichen international strafrechtlich verfolgen. Gleichzeitig muss eine alternative politische Lösung geschaffen werden: Das wäre in unseren Augen eine reformierte und gestärkte Palästinensische Autonomiebehörde, die als legitime Vertretung der Palästinenserinnen und Palästinenser die Grundlage für ernsthafte Verhandlungen über eine Zweistaatenlösung bilden kann.
Deshalb ist die Friedensinitiative von Frankreich und Saudi-Arabien keine Belohnung für den Terror, sondern der richtige Weg, extremen Ideologien den Nährboden zu entziehen.
Die israelische Regierung verliert ihr Ziel – und die Region ihre Stabilität
Doch auch die in Teilen rechtsextreme Regierung Netanjahus blockiert jede Perspektive auf eine Zweistaatenlösung systematisch. Rückenwind erhält sie dabei von Donald Trump. Die Haltung der israelischen Regierung, dass es keinen palästinensischen Staat geben soll, steht nicht nur auf dem Papier, sondern wird durch konkrete Maßnahmen vor Ort umgesetzt.
Das ursprüngliche Ziel der Selbstverteidigung nach dem 7. Oktober 2023 ist in Gaza längst aus dem Blick geraten.
Israel kontrolliert in den besetzten palästinensischen Gebieten Ressourcen und Strukturen. Die Palästinensische Autonomiebehörde steht durch israelische Finanzsanktionen vor dem Kollaps – mit unabsehbaren Folgen für die gesamte Region. Befördert von der israelischen Regierung wird im Westjordanland weiter völkerrechtswidrig durch israelische Siedler gebaut – so schnell wie seit Jahren nicht mehr.
Gleichzeitig ist die humanitäre Lage in Gaza verheerend: Städte liegen in Trümmern, Hunderttausende sind vertrieben, die Menschen werden ausgehungert und die Zahl ziviler Opfer steigt dramatisch. Das ursprüngliche Ziel der Selbstverteidigung nach dem 7. Oktober 2023 ist in Gaza dabei längst aus dem Blick geraten. Die Ausweitung des Krieges durch die israelische Armee über Gaza-Stadt zeigt das noch einmal mehr. Es wird zunehmend eine politische Realität geschaffen, die einen palästinensischen Staat unmöglich macht.
Die Alternative ist keine Alternative: dauerhafte Besatzung, Annexion, Radikalisierung, Krieg ohne Ende.
Die Folgen reichen weit über Israel und Palästina hinaus: Ägypten und Jordanien, enge Partner des Westens, warnen eindringlich vor einem Erstarken fundamentalistischer Kräfte durch diesen Krieg. Auch die große Mehrheit der israelischen Zivilgesellschaft, die jüngsten Umfragen sagen über 70 Prozent, will diesen Krieg beenden. Hierin sollten wir sie unterstützen.
Deutschland zögert bei europäischer Initiative
Die internationale Gemeinschaft muss Druck für Frieden ausüben. Die Hamas muss die Geiseln freilassen und gleichzeitig muss Israel diesen Krieg sofort beenden. Aus diesem Grund stimmen die meisten europäischen Staaten einem Sanktionskatalog zu, den die EU-Kommissionspräsidentin vorgestellt hat. Deutschland zögert bisher. Diese Sanktionen sollte die Bundesregierung jedoch unterstützten. Der bisher gewählte diplomatische Weg schlägt nicht an, Israel führt seine völkerrechtswidrige Politik, die eine Zweistaatenlösung sabotiert, unbeirrt weiter, wir müssen weitere Schritte für einen Frieden in der Region gehen.
Vor dem Hintergrund der Shoah hat Deutschland eine besondere Verantwortung gegenüber Israel. Die Sicherheit Israels ist unsere Staatsräson, dazu stehen wir klar. Doch das begründet eben nicht ein blindes Folgen der Politik der momentan in Teilen rechtsextremen israelischen Regierung.
Es geht dabei auch um die Glaubwürdigkeit deutscher und europäischer Prinzipien und Werte, unseres Engagements für eine regelbasierte internationale Ordnung und das humanitäre Völkerrecht. Mit diesen Sanktionen zeigen wir als EU Haltung, indem wir unsere Politik explizit danach ausrichten. Daran werden wir weltweit gemessen und dazu muss auch Deutschland stehen.
Neue Energie für einen Verhandlungsprozess zur Zweistaatenlösung
Parallel dazu muss auch der Verhandlungsprozess für eine Zweistaatenlösung wiederbelebt werden. Für uns bleibt klar: Nur mit einer Zweistaatenlösung wird es einen nachhaltigen Frieden geben. Die Alternative ist keine Alternative: dauerhafte Besatzung, Annexion, Radikalisierung, Krieg ohne Ende. Wir sind überzeugt: Nur die konkrete Aussicht auf zwei souveräne, lebensfähige Staaten eröffnet die Chance auf einen nachhaltigen Frieden – für Israelis, Palästinenser und die gesamte Region.
Dieser Prozess beinhaltet die Anerkennung Palästinas, auch wenn die israelische Regierung dies mit Wort und Tat konterkariert. Die Französisch-Saudische Initiative hat hierfür neue Energie geschaffen. Das unterstützen wir ausdrücklich. Nun muss dieser neue Wind genutzt werden, um einen neuen konkreten Verhandlungsprozess hin zu einer Zweistaatenlösung auf den Weg zu bringen. Das sollte auch Deutschland diplomatisch mit aller Kraft unterstützen.
- Gastbeitrag von Siemtje Möller und Adis Ahmetović