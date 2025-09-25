Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Annalena Baerbock hat ihren UN-Job im Maschinenraum der Diplomatie angetreten – ein ehrwürdiges Amt. Doch bei der UN-Generalversammlung wird auch deutlich: Es ist fraglich, ob eine Rolle als Zeremonienmeisterin zur ehemaligen Bundesaußenministerin passt.

Patrick Diekmann berichtet aus New York.

Der Tag beginnt für sie in dieser Woche oft mit einem Morgenritual. Annalena Baerbock schwingt einen großen Holzhammer, schlägt damit viermal auf den Tisch. Danach ruft die Präsidentin der UN-Generalversammlung Hunderte Delegierte dazu auf, ihre Plätze einzunehmen. Das klappt oft mehr schlecht als recht.

Die UN-Versammlungshalle ist riesig, zahlreiche Menschen wuseln umher, unterhalten sich. Für Baerbock ist es an diesen Tagen oft nicht einfach, sich Gehör zu verschaffen. Mehrere Schläge auf den Tisch, der Aufruf, die Plätze einzunehmen. Diesen Vorgang wiederholt die ehemalige Bundesaußenministerin wieder und wieder – bis irgendwann alle Delegierten sitzen und Ruhe eingekehrt ist.

Für Deutschland ist es eine besondere Ehre, dieses Amt besetzen zu können. In der Herzkammer der Diplomatie soll Baerbock im Hintergrund die Arbeit der internationalen Gemeinschaften koordinieren, in Gesprächen mit vielen UN-Staaten Gemeinsamkeiten ausloten, möglichst Konsens bei Beschlüssen und Erklärungen herstellen und Tagesordnungen für UN-Sitzungen festlegen. Eine verantwortungsvolle Position, die abseits der UN-Generalversammlung im September eher weniger öffentliches Rampenlicht bietet. Die Präsidentin kann zwar thematische Schwerpunkte setzen, aber nicht selbst gestalten.

Trotzdem hatte die Ampelregierung gemeinsam mit dem Wahlsieger und heutigen Bundeskanzler Friedrich Merz in der Zeit des Machtwechsels in Deutschland verabredet, den Posten in New York doch politisch zu besetzen. Baerbock griff zu, obwohl der neue Job für sie als Politikerin eine tiefgreifende Veränderung mit sich brachte – und damit ist nicht nur der Umzug mit Teilen ihrer Familie nach New York gemeint.

Baerbock machte es in ihrer Zeit im Bundestag und als Ministerin Freude, um politische Mehrheiten zu kämpfen. Sie gab in Hintergrundgesprächen Einblick in ihre strategischen Gedanken, mochte Debatten und die Gegenrede. Ihre Kritiker mögen ihre politischen Schwerpunkte ablehnen, aber sie sprechen der Grünen-Politikerin nicht ab, gestalten zu wollen. Ebendieser Gestaltungswille ist bei der ehemaligen Außenministerin auch in New York noch immer sichtbar.