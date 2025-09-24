t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Dänemark: Erneuter Drohnenalarm – Minister spricht von "Hybridangriff"

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextUkraine schießt russischen Kampfjet ab
TextKaufland testet strengere Kassenregel
TextUmfrage-Beben im Nordosten
TextDeutscher Trainer geht mit Klub unter
TextMann verschüttet Flasche – 41 Betroffene

Sichtungen über vier Flughäfen
Drohnen über Dänemark: Minister spricht von "hybrider Attacke"

Von t-online, aj, tos
Aktualisiert am 25.09.2025 - 09:28 UhrLesedauer: 3 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Im Video: Wegen Drohnensichtungen ist der Flughafen Aalborg in Dänemark geschlossen. (Quelle: reuters)
News folgen

Erneut haben Drohnen mehrere dänische Flughäfen lahmgelegt. Nun äußert der Verteidigungsminister einen Verdacht.

Nur zwei Tage nach dem Drohnenalarm am Flughafen Kopenhagen hat ein ähnlicher Vorfall zur vorübergehenden Sperrung des Luftraums über einem weiteren dänischen Airport geführt. Das teilte die Polizei der Region Nordjütland am frühen Donnerstagmorgen mit. Es seien mehrere Drohnen in der Nähe des Flughafens von Aalborg gesichtet worden, hieß es. Die Polizei war vor Ort und beobachtete die Lage.

Loading...

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstagmorgen bezeichnete Dänemarks Verteidigungsminister Troel Lund Poulsen den Vorfall als "Hybridangriff". Poulsen erklärte, die Aktivität sei "systematisch" gewesen, im ganzen Land seien verschiedene Drohnentypen eingesetzt worden. Diese Vorgehensweise lasse darauf schließen, dass ein "professioneller Akteur" dahinterstecke. Eine direkte militärische Bedrohung für Dänemark gebe es aber nicht, so Poulsen.

Drohnen über Militärstützpunkten

Die zwischenzeitliche Schließung des Airports Aalborg betraf auch die dänischen Streitkräfte, da diese den Flughafen als Militärstützpunkt nutzen. Bereits zwei Tage zuvor war der wichtigste Flughafen des Landes in Kopenhagen wegen Drohnensichtungen für vier Stunden geschlossen worden. Das hatte in ganz Europa Sicherheitsbedenken ausgelöst.

Laut einer Mitteilung auf der Online-Plattform X, die die Polizei in Südjütland absetzte, wurden zudem in der Nähe der Flughäfen von Esbjerg, Sonderborg und Skrydstrup Drohnen beobachtet. In Skrydstrup sind die dänischen F-16- und F-35-Kampfjets stationiert. Einem Polizeisprecher zufolge folgten die Drohnen einem ähnlichen Muster wie jene, die den Flugverkehr in Kopenhagen am Montag zum Erliegen gebracht hatten.

Drohnen auch nach Stunden noch in der Luft

Polizei-Einsatzleiter Jesper Bøjgaard teilte mit, dass gegen 21.44 Uhr mehrere Drohnen über Aalborg gesichtet worden seien. Wie viele es genau seien, könne er bisher nicht sagen. Auch die Größe lasse sich noch nicht einschätzen, man erkenne sie mit ihren Lichtern aber vom Boden aus. Die Behörden ermittelten in Zusammenarbeit mit dem nationalen Nachrichtendienst und den Streitkräften.

Wenn man die Möglichkeit erhalte und dies sicherheitsmäßig vertretbar sei, werde man sie vom Himmel holen, kündigte Bøjgaard an. Eine Gefahr für Flugpassagiere oder Anwohner bestehe durch die Drohnen nach derzeitigem Stand nicht. Der nationale Polizeipräsident Thorkild Fogde sagte, seit Montag hätten viele Menschen im ganzen Land Drohnensichtungen gemeldet. Einige davon seien für die Polizei und das Militär von Interesse.

Keine Starts und Landungen bis zum frühen Morgen

Nach Angaben der europäischen Flugsicherungsbehörde Eurocontrol werden am Flughafen Aalborg bis zum frühen Morgen keine Starts und Landungen stattfinden. Drei Flüge seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden, wie das Portal Flightradar24 berichtete. Ein ankommender Flug und zwei abgehende Verbindungen wurden demnach gestrichen.

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Meistgelesen

Deutlich kleinerer Flughafen als Kopenhagen

Erst am Montagabend hatte die Sichtung mehrerer größerer Drohnen zur gut vierstündigen Sperrung des Flughafens von Kopenhagen geführt, der zu den wichtigsten Airports Skandinaviens zählt.

Rund 100 Flüge wurden gestrichen, Zehntausende Passagiere waren von Beeinträchtigungen betroffen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach vom "bislang schwersten Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur". Wer dahintersteckt, ist noch unklar. Mittlerweile läuft der Flugbetrieb in Kopenhagen wieder normal.

Der Flughafen in Aalborg ist weitaus kleiner als der dänische Hauptstadtflughafen. Der Flughafen-Website zufolge sollte der letzte Flug aus Kopenhagen dort eigentlich um 23.50 Uhr ankommen, der erste Flieger zurück in die Hauptstadt am nächsten Morgen planmäßig um 6.20 Uhr abheben. Passagiere wurden von den Behörden gebeten, sich bei den jeweiligen Fluggesellschaften über ihre Flüge zu informieren.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Interview|Verteidigung gegen Drohnen
"Es passt ins Bild"
Ein Interview von Julian Alexander Fischer
Themen
DänemarkEuropaFlughafenKopenhagenMilitärPolizei
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom