Sichtungen über vier Flughäfen Drohnen über Dänemark: Minister spricht von "hybrider Attacke"

Von t-online , aj , tos Aktualisiert am 25.09.2025 - 09:28 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Player wird geladen Im Video: Wegen Drohnensichtungen ist der Flughafen Aalborg in Dänemark geschlossen. (Quelle: reuters)

Erneut haben Drohnen mehrere dänische Flughäfen lahmgelegt. Nun äußert der Verteidigungsminister einen Verdacht.

Nur zwei Tage nach dem Drohnenalarm am Flughafen Kopenhagen hat ein ähnlicher Vorfall zur vorübergehenden Sperrung des Luftraums über einem weiteren dänischen Airport geführt. Das teilte die Polizei der Region Nordjütland am frühen Donnerstagmorgen mit. Es seien mehrere Drohnen in der Nähe des Flughafens von Aalborg gesichtet worden, hieß es. Die Polizei war vor Ort und beobachtete die Lage.

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstagmorgen bezeichnete Dänemarks Verteidigungsminister Troel Lund Poulsen den Vorfall als "Hybridangriff". Poulsen erklärte, die Aktivität sei "systematisch" gewesen, im ganzen Land seien verschiedene Drohnentypen eingesetzt worden. Diese Vorgehensweise lasse darauf schließen, dass ein "professioneller Akteur" dahinterstecke. Eine direkte militärische Bedrohung für Dänemark gebe es aber nicht, so Poulsen.

Drohnen über Militärstützpunkten

Die zwischenzeitliche Schließung des Airports Aalborg betraf auch die dänischen Streitkräfte, da diese den Flughafen als Militärstützpunkt nutzen. Bereits zwei Tage zuvor war der wichtigste Flughafen des Landes in Kopenhagen wegen Drohnensichtungen für vier Stunden geschlossen worden. Das hatte in ganz Europa Sicherheitsbedenken ausgelöst.

Laut einer Mitteilung auf der Online-Plattform X, die die Polizei in Südjütland absetzte, wurden zudem in der Nähe der Flughäfen von Esbjerg, Sonderborg und Skrydstrup Drohnen beobachtet. In Skrydstrup sind die dänischen F-16- und F-35-Kampfjets stationiert. Einem Polizeisprecher zufolge folgten die Drohnen einem ähnlichen Muster wie jene, die den Flugverkehr in Kopenhagen am Montag zum Erliegen gebracht hatten.

Drohnen auch nach Stunden noch in der Luft

Polizei-Einsatzleiter Jesper Bøjgaard teilte mit, dass gegen 21.44 Uhr mehrere Drohnen über Aalborg gesichtet worden seien. Wie viele es genau seien, könne er bisher nicht sagen. Auch die Größe lasse sich noch nicht einschätzen, man erkenne sie mit ihren Lichtern aber vom Boden aus. Die Behörden ermittelten in Zusammenarbeit mit dem nationalen Nachrichtendienst und den Streitkräften.

Wenn man die Möglichkeit erhalte und dies sicherheitsmäßig vertretbar sei, werde man sie vom Himmel holen, kündigte Bøjgaard an. Eine Gefahr für Flugpassagiere oder Anwohner bestehe durch die Drohnen nach derzeitigem Stand nicht. Der nationale Polizeipräsident Thorkild Fogde sagte, seit Montag hätten viele Menschen im ganzen Land Drohnensichtungen gemeldet. Einige davon seien für die Polizei und das Militär von Interesse.

Keine Starts und Landungen bis zum frühen Morgen

Nach Angaben der europäischen Flugsicherungsbehörde Eurocontrol werden am Flughafen Aalborg bis zum frühen Morgen keine Starts und Landungen stattfinden. Drei Flüge seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden, wie das Portal Flightradar24 berichtete. Ein ankommender Flug und zwei abgehende Verbindungen wurden demnach gestrichen.