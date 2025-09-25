t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Sarkozy-Prozess: Französischer Ex-Präsident von Gericht schuldig gesprochen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextUkraine schießt russischen Kampfjet ab
TextKaufland testet strengere Kassenregel
TextUmfrage-Beben im Nordosten
TextWiesn-Schäferstündchen endet abrupt
TextNeues Urteil erschüttert VW

"Kriminelle Vereinigung"
Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy von Gericht schuldig gesprochen

Von t-online, dpa, tos
Aktualisiert am 25.09.2025 - 11:19 UhrLesedauer: 1 Min.
Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy und seine Frau Carla Bruni im Gericht in Paris: In der "Libyen-Affäre" wurde der Ex-Politiker teilweise schuldig gesprochen.Vergrößern des Bildes
Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy und seine Frau Carla Bruni im Gericht in Paris: In der "Libyen-Affäre" wurde der Ex-Politiker teilweise schuldig gesprochen. (Quelle: Christophe Ena)
News folgen

Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy muss sich wegen der sogenannten "Libyen-Affäre" vor Gericht verantworten. Nun wurde ein Urteil gesprochen.

Im Prozess um mutmaßlich illegale Wahlkampffinanzierung aus Libyen haben die Richter den französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy der kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen. Vom Vorwurf der passiven Korruption sprachen sie ihn hingegen frei. Bei der Urteilsverkündung am Donnerstag in Paris steht das Strafmaß noch aus.

Loading...

Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Frage, ob Sarkozy für seine Wahlkampagne 2007 Gelder aus dem Umfeld des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi angenommen hat. Laut Anklage floss ein Millionenbetrag über Mittelsmänner an Vertraute Sarkozys. Ein Zeuge hatte ausgesagt, mehrere Koffer mit Bargeld ins damalige Innenministerium gebracht zu haben, das Sarkozy leitete. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, einen Korruptionspakt mit Gaddafi geschlossen zu haben. Sarkozy wies alle Anschuldigungen zurück.

Sarkozy wurde bereits mehrfach verurteilt

Der aufsehenerregende Prozess folgte auf jahrelange Ermittlungen und Aussagen aus dem Umfeld der Gaddafi-Familie. Auch Tagebucheinträge eines Gaddafi-Vertrauten und geheime Treffen spielten in dem Verfahren eine Rolle. Neben Sarkozy waren zwölf weitere Personen angeklagt, darunter mehrere frühere Minister. Die Anklage hatte sieben Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro gefordert.

Für den 70-Jährigen ist es nicht der erste Schuldspruch. Bereits in zwei anderen Verfahren wurde Sarkozy verurteilt – unter anderem wegen Bestechung und überhöhter Wahlkampfkosten. In beiden Fällen läuft Revision. Trotz juristischer Niederlagen gilt Sarkozy in Teilen der konservativen Rechten Frankreichs weiterhin als prägende Figur.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Interview|Verteidigung gegen Drohnen
"Es passt ins Bild"
Ein Interview von Julian Alexander Fischer
Themen
LibyenNicolas SarkozyParis
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom