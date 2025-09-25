Deutscher Trainer geht mit Klub unter

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy und seine Frau Carla Bruni im Gericht in Paris: In der "Libyen-Affäre" wurde der Ex-Politiker teilweise schuldig gesprochen. (Quelle: Christophe Ena)

Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy muss sich wegen der sogenannten "Libyen-Affäre" vor Gericht verantworten. Nun wurde ein Urteil gesprochen.

Im Prozess um mutmaßlich illegale Wahlkampffinanzierung aus Libyen haben die Richter den französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy der kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen. Vom Vorwurf der passiven Korruption sprachen sie ihn hingegen frei. Bei der Urteilsverkündung am Donnerstag in Paris steht das Strafmaß noch aus.

Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Frage, ob Sarkozy für seine Wahlkampagne 2007 Gelder aus dem Umfeld des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi angenommen hat. Laut Anklage floss ein Millionenbetrag über Mittelsmänner an Vertraute Sarkozys. Ein Zeuge hatte ausgesagt, mehrere Koffer mit Bargeld ins damalige Innenministerium gebracht zu haben, das Sarkozy leitete. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, einen Korruptionspakt mit Gaddafi geschlossen zu haben. Sarkozy wies alle Anschuldigungen zurück.

Sarkozy wurde bereits mehrfach verurteilt

Der aufsehenerregende Prozess folgte auf jahrelange Ermittlungen und Aussagen aus dem Umfeld der Gaddafi-Familie. Auch Tagebucheinträge eines Gaddafi-Vertrauten und geheime Treffen spielten in dem Verfahren eine Rolle. Neben Sarkozy waren zwölf weitere Personen angeklagt, darunter mehrere frühere Minister. Die Anklage hatte sieben Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro gefordert.