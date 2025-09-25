Bei Ende des Kriegs Selenskyj: "Bin bereit, mich dann zurückzuziehen"

Von t-online , tos Aktualisiert am 25.09.2025 - 11:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der ukrainische Staatschef Selenskyj (Archivbild): Er spricht über seinen Rücktritt. (Quelle: Ludovic Marin/Pool AFP/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie geht es für die Ukraine nach dem Krieg weiter? Präsident Selenskyj kündigt eine große Entscheidung für die Zeit nach dem Konflikt an.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich offen dafür gezeigt, nach einem möglichen Kriegsende nicht erneut für das Amt zu kandidieren. In einem Interview mit dem US-Nachrichtenportal "Axios" sagte Selenskyj: "Mein Ziel ist es, den Krieg zu beenden – nicht, im Amt zu bleiben."

Loading...

Auf die Frage, ob er seine Aufgabe als erfüllt betrachte, wenn der Krieg vorbei sei, antwortete Selenskyj, er sei "bereit", sich dann zurückzuziehen. Der Präsident kündigte zudem an, das Parlament zu ersuchen, Neuwahlen zu organisieren, sobald eine Waffenruhe erreicht werde.

Kritik an ausgesetzten Wahlen

Reguläre Wahlen wurden in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs ausgesetzt. Daran gab es unter anderem von US-Präsident Trump Kritik. Selenskyj betonte, dass sowohl die Sicherheitslage als auch die Verfassung Herausforderungen darstellten. Dennoch halte er Wahlen für grundsätzlich machbar.

Im Rahmen seines Besuchs bei der UN-Generalversammlung in New York traf Selenskyj auch Trump zu einem persönlichen Gespräch. Dabei habe Trump ihm seine ausdrückliche Unterstützung für Gegenschläge auf russische Ziele wie Energieinfrastruktur und Rüstungsfabriken zugesichert. "Wenn sie unsere Energie angreifen, unterstützt Präsident Trump, dass wir auf ihre Energie antworten", sagte Selenskyj. Ähnlich habe Trump sich zu Drohnen- und Raketenfabriken geäußert.

Selenskyj fordert besondere Waffe von Trump

Selenskyj forderte von Trump ein zusätzliches Waffensystem, dessen genaue Bezeichnung er nur hinter verschlossenen Türen nennen wollte. Er sei überzeugt, dass die bloße Verfügbarkeit dieser Waffen den russischen Präsidenten Putin an den Verhandlungstisch zwingen könne. "Wenn wir es haben, bedeutet das nicht, dass wir es einsetzen", sagte Selenskyj. Es gehe auch um politische Abschreckung.