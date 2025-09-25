Nicolas Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt

Weitere Minister verurteilt Fünf Jahre Haft für französischen Ex-Präsidneten

Das Gericht befand Sarkozy teilweise schuldig. (Quelle: Christophe Ena/AP/dpa/dpa-bilder)

Nicolas Sarkozy muss wohl ins Gefängnis. Ein französisches Gericht hat den ehemaligen Staatspräsidenten verurteilt.

Ein französisches Gericht hat den ehemaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy am Donnerstag zu fünf Jahren Haft verurteilt. In dem Verfahren ging es um den Vorwurf der illegalen Wahlkampffinanzierung mit Geld des damaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi. Sarkozy hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.

Verurteilt wurde er wegen krimineller Verschwörung. Die Richterin sprach Sarkozy jedoch von anderen Anklagepunkten wie Korruption frei.

Die Strafe könne nicht durch ein Berufungsverfahren aufgehoben werden, entschieden die Richter am Donnerstag in Paris. Wann Sarkozy seine Strafe antreten muss, wird der 70-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt erfahren.

Sarkozy reagierte empört und beteuerte erneut seine Unschuld. "Diese Justiz ist ein Skandal", sagte er. Er werde "erhobenen Hauptes" ins Gefängnis gehen, aber er werde sich "nicht entschuldigen", sondern "bis zu seinem letzten Atemzug seine Unschuld verteidigen". Er kündigte an, in Berufung zu gehen.

Auch Geldstrafe von 100.000 Euro

Sarkozy wurde zudem zu einer Geldstrafe von 100.000 Euro verurteilt. Die ihm vorgeworfenen Taten seien "außergewöhnlich gravierend" und könnten daher "das Vertrauen der Bürger beeinträchtigen", erklärte die Vorsitzende Richterin Nathalie Gavarino.

Sarkozys enger Vertrauter, Ex-Innenminister Claude Guéant, wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er habe sich auch der Bestechlichkeit schuldig gemacht, urteilte das Gericht. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit muss der 80-Jährige voraussichtlich nicht ins Gefängnis. Ein weiterer Ex-Minister, Brice Hortefeux, wurde zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die er durch das Tragen einer Fußfessel verbüßen kann.