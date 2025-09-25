Nahe Lettland Nato-Kampfjets fangen russische Maschinen ab

Ein Kampfjet vom Typ JAS-39 Gripen, wie er von Ungarn genutzt wird (Symbolbild): Zwei der Maschinen waren bei jüngsten der Nato-Reaktion im Einsatz. (Quelle: ap)

Um eine weitere Luftraumverletzung durch Russland zu verhindern, waren zwei Nato-Jets im Einsatz. Das Land, aus dem die Piloten stammen, überrascht.

Nato-Kampfjets haben am 25. September mehrere russische Militärflugzeuge in der Nähe des lettischen Luftraums abgefangen. Das teilte die Nato Air Command auf X mit.

Demnach seien zwei ungarische Kampfjets vom Typ Gripen vom litauischen Luftwaffenstützpunkt Siauliai aus gestartet. Der Einsatz erfolgte im Rahmen der Mission "Baltic Air Policing", bei der Nato-Partner den baltischen Luftraum überwachen.

Nato lobt Engagement Ungarns

Die russischen Maschinen – eine Su-30, eine Su-35 und drei MiG-31 – seien zuvor in der Nähe des lettischen Luftraums identifiziert worden, so die Angaben des Nato Air Command.

Ziel der Aktion war es offenbar, ein Eindringen in den Nato-Luftraum zu verhindern. Das Nato Air Command lobte den ungarischen Einsatz – er demonstriere die Entschlossenheit des Bündnisses. Die Regierung um Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán gilt als kremlfreundlich.