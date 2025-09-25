t-online - Nachrichten für Deutschland
Russische Kampfflugzeuge bei Lettland: Nato-Jets greifen ein

Nahe Lettland
Nato-Kampfjets fangen russische Maschinen ab

Von t-online
25.09.2025 - 18:07 UhrLesedauer: 1 Min.
Die JAS-39 Gripen, ein Mehrkampfflugzeug aus Schweden das auch in Ungarn, Tschechien und Südafrika genutzt wird.Vergrößern des Bildes
Ein Kampfjet vom Typ JAS-39 Gripen, wie er von Ungarn genutzt wird (Symbolbild): Zwei der Maschinen waren bei jüngsten der Nato-Reaktion im Einsatz. (Quelle: ap)
Um eine weitere Luftraumverletzung durch Russland zu verhindern, waren zwei Nato-Jets im Einsatz. Das Land, aus dem die Piloten stammen, überrascht.

Nato-Kampfjets haben am 25. September mehrere russische Militärflugzeuge in der Nähe des lettischen Luftraums abgefangen. Das teilte die Nato Air Command auf X mit.

Demnach seien zwei ungarische Kampfjets vom Typ Gripen vom litauischen Luftwaffenstützpunkt Siauliai aus gestartet. Der Einsatz erfolgte im Rahmen der Mission "Baltic Air Policing", bei der Nato-Partner den baltischen Luftraum überwachen.

Nato lobt Engagement Ungarns

Die russischen Maschinen – eine Su-30, eine Su-35 und drei MiG-31 – seien zuvor in der Nähe des lettischen Luftraums identifiziert worden, so die Angaben des Nato Air Command.

Russischer Kampfjet MiG-31Vergrößern des Bildes
Ein russischer MiG-31-Kampfjet (Archivbild): Drei der Maschinen wurden in der Nähe des lettischen Luftraums gesichtet. (Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa/dpa-bilder)

Ziel der Aktion war es offenbar, ein Eindringen in den Nato-Luftraum zu verhindern. Das Nato Air Command lobte den ungarischen Einsatz – er demonstriere die Entschlossenheit des Bündnisses. Die Regierung um Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán gilt als kremlfreundlich.

Zuletzt hatten Nato-Staaten Russland wegen der Verletzung des estnischen Luftraums verurteilt. Auch Polen hatte ein Eindringen russischer Kampfjets gemeldet. Die Regierung in Moskau wies die Vorwürfe zurück.

Verwendete Quellen
  • X-Post der Nato Air Command (Englisch)
  • Mit Material der Nachrichtenagentur Reuters
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Themen
LettlandNatoRusslandUngarn
