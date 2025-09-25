Luftraumverletzungen Russischer Diplomat droht Nato: "Dann gäbe es Krieg"

Die Nato diskutiert darüber, künftig russische Kampfjets in ihrem Luftraum abzuschießen. Russlands Botschafter in Frankreich reagiert mit einer Drohung.

Russlands Botschafter in Frankreich, Alexej Meschkow, hat die Nato vor den Folgen eines möglichen Abschusses russischer Flugzeuge bei einer Luftraumverletzung gewarnt. "Dann gäbe es Krieg", sagte Meschkow am Donnerstag dem französischen Sender RTL.

Die Nato hatte in der vergangenen Woche drei russische Kampfjets über Estland abgefangen. In der Folge hatten Polens Regierungschef Donald Tusk und auch der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt mit einem Abschuss russischer Militärflieger bei einer Verletzung des Nato-Luftraums gedroht.

Russland bestreitet Luftraumverletzungen

Meschkow bestritt das Eindringen russischer Jets und behauptete ohne Belege: "Wissen Sie, es gibt viele Nato-Flugzeuge, die den russischen Luftraum verletzen, das passiert ziemlich oft, und sie werden nicht abgeschossen."