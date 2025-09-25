Neuer Druck auf Moskau Merz will eingefrorene russische Vermögen für die Ukraine nutzen

25.09.2025

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): "Die so zu mobilisierenden Mittel würden die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine für mehrere Jahre absichern". (Quelle: Christian Spicker/imago-images-bilder)

Schon lange diskutiert Europa, wie es mit den eingefrorenen russischen Vermögen umgehen soll. Nun zeichnet sich ein Konsens ab.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte "für die Verteidigung der Ukraine nutzbar" zu machen. Merz forderte am Donnerstag in der "Financial Times" einen "neuen Impuls" und einen "wirksamen Hebel", um Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen. "Ohne in die Eigentumsverhältnisse einzugreifen" soll demnach der Ukraine ein zinsloser Kredit in Höhe von insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden.

Merz zufolge soll der Kredit erst dann zurückgezahlt werden, "wenn Russland die Ukraine für die verursachten Schäden entschädigt hat". Bis dahin sollen die russischen Vermögenswerte eingefroren bleiben. "Für diese umfassende Hilfe wird es Haushaltsgarantien der Mitgliedstaaten bedürfen", erklärte Merz. Diese könnten abgelöst werden, sobald der neue EU-Haushalt ab 2028 stehe, schlug der Bundeskanzler vor.

Merz will seinen Plan mit Verbündeten besprechen

"Die so zu mobilisierenden Mittel würden die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine für mehrere Jahre absichern", argumentierte Merz. Er werde darüber mit den europäischen Staats- und Regierungschefs beim informellen Treffen in Kopenhagen am Mittwoch beraten. So könnte schon beim EU-Gipfel Ende Oktober in Brüssel der Auftrag erteilt werden, "dieses Instrument rechtssicher auszuarbeiten".

Merz' Aussagen entsprechen im Wesentlichen einem Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte für sogenannte Reparationsanleihen zu nutzen. Demnach sollen die russischen Vermögenswerte "unberührt" bleiben.

Merz hat die Koalition hinter sich

Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) erklärte, es sei "maximaler Druck" auf Russlands Präsident Waldimir Putin nötig, "damit er seinen brutalen Krieg gegen die Ukraine endlich beendet". Deshalb sei es "richtig, die eingefrorenen russischen Vermögen stärker zu nutzen. Deutschland ist bereit, neue Wege zu gehen, die rechtlich möglich und verantwortbar sind." Daran werde Deutschland auch "im Kreis der G7- und EU-Finanzminister weiter intensiv arbeiten". Die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine müsse gestärkt und "auf Jahre" abgesichert werden, erklärte der SPD-Chef.