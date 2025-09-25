In Drohnenvorfälle verwickelt? Russisches Kriegsschiff versteckt sich offenbar vor dänischer Küste

Von t-online , mk 25.09.2025 - 21:59 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die "Aleksandr Shabalin" (Archivfoto): Das russische Landungsschiff operiert derzeit offenbar vor der dänischen Küste – ohne Positionsangaben. (Quelle: Kitaev Aleksey/cc)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die dänische Regierung äußert sich bislang nicht dazu, wer hinter den jüngsten Drohnenvorfällen stecken könnte. Doch nun gibt es einen konkreten Verdacht.

Nach den Drohnen-Überflügen über dänischen Flughäfen haben die Ermittlungsbehörden noch keine Spur von den Tätern. Die Ermittler hätten bisher keine Hinweise auf die Verantwortlichen, sagte der Chef des dänischen Militärgeheimdienstes, Thomas Ahrenkiel, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Geheimdienstchef Finn Borch sprach zugleich von einer "erhöhten Gefahr russischer Sabotage in Dänemark". Die Vorfälle ähnelten "dem Muster der hybriden Kriegsführung, die wir anderswo in Europa beobachtet haben".

Loading...

Dieser Verdacht wird nun durch einen Bericht der dänischen Zeitung "Ekstra Bladet" erhärtet. Demnach hat die Zeitung mit Hilfe eines Hubschraubers ein russisches Kriegsschiff entdeckt, das seit mehreren Tagen mit abgeschaltetem Transponder nur wenige Kilometer vor der dänischen Küste in internationalen Gewässern liegen soll. Demnach befindet sich die "Aleksandr Shabalin" zwischen 70 und 270 Kilometer entfernt von allen Flughäfen und Militäranlagen, die in den vergangenen Tagen von Drohnenvorfällen betroffen waren.

Dänische Armee soll von russischem Kriegsschiff wissen

Bei der "Aleksandr Shabalin" handelt es sich nach Angaben der Zeitung um ein 1985 in Dienst gestelltes Schiff der russischen Ostseeflotte. Das Schiff soll mit Raketenwerfern, Flugabwehrgeschützen und automatischen Kanonen ausgestattet sein und bis zu zehn Panzer und 340 Soldaten an Bord nehmen können. Während des syrischen Bürgerkriegs soll das Schiff regelmäßig Truppen und Ausrüstung in den russischen Hafen im syrischen Tartus gebracht haben.

Warum es ohne Positionsangaben vor der dänischen Küste liegt, ist unklar. Den dänischen Streitkräften sei die Anwesenheit des Schiffes aber bekannt, heißt es. Die Regierung in Kopenhagen hat sich nicht zum Bericht des "Ekstra Bladet" geäußert.

In der Nacht zum Donnerstag waren Drohnen über den dänischen Flughäfen Aalborg, Esbjerg und Sönderborg sowie über dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup entdeckt worden. Bereits in der Nacht zum Dienstag musste der Flugbetrieb am Kopenhagener Flughafen eingestellt werden, weil mehrere große Drohnen stundenlang über das Gelände geflogen waren.

Drohnenvorfälle: Polizei spricht von "fähigem Akteur"

Die Polizei vor Ort sprach von mehreren Drohnen einer gewissen Größe – die Reichspolizei schloss bereits aus, dass es sich um private Modelle handelte. Bei dem Vorfall in Kopenhagen ist von Polizeiseite bislang von einem "fähigen Akteur" die Rede, also von Tätern, die die nötigen Fähigkeiten und Werkzeuge haben, um ein solches Manöver zu bewerkstelligen – entweder, um dadurch Unruhe zu stiften oder möglicherweise auch bloß, um auszutesten, wie lange ihre Drohnen in der Luft unbeobachtet bleiben.