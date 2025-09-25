Länder drohen mit Boykott Israel beim ESC? Veranstalter will offenbar abstimmen lassen

Von dpa , aj 26.09.2025 - 01:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Gegen die ESC-Teilnahme der israelischen Sängerin Yuval Raphael in diesem Jahr gab es in Basel lautstarke Proteste. (Quelle: IMAGO/Sander Koning)

Nach Protesten gegen Israels Teilnahme am ESC plant der Veranstalter eine Online-Abstimmung. Mehrere Länder hatten damit gedroht, den Wettbewerb zu boykottieren.

Spanien, Irland, Slowenien, Island und die Niederlande: Mehrere Länder haben einen Boykott des nächsten Eurovision Song Contests (ESC) angekündigt. Sie wollen verhindern, dass Israel an dem beliebten Wettbewerb teilnimmt, der 2026 in Wien stattfindet. Über die Frage, wie mit der Kontroverse umgegangen werden soll, ist offenbar nun auch unter den Mitgliedern des Veranstalters ein Streit entbrannt.

Daher hat die Europäische Rundfunkunion (EBU) nun eine virtuelle Sondersitzung der Mitglieder einberufen. Dabei soll im November eine Abstimmung über die Teilnahme erfolgen, wie es in einer Stellungnahme heißt. Israel wird darin zwar nicht konkret erwähnt – dennoch liegt nahe, dass es sich um das Land handeln muss.

"Wir können bestätigen, dass der Vorstand der Europäischen Rundfunkunion einen Brief an die Generaldirektoren aller unserer Mitglieder geschickt hat, in dem er sie darüber informiert, dass eine Abstimmung über die Teilnahme am Eurovision Song Contest 2026 im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung der EBU-Generalversammlung stattfinden wird, die Anfang November online abgehalten wird", teilte die EBU auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. "Derzeit haben wir nichts Weiteres hinzuzufügen."

Bericht: EBU setzt auf "demokratische Entscheidungsgrundlage"

Über die geplante Abstimmung hatte zuvor die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet. Sie zitierte aus dem Brief an die Mitglieder. Darin werde auf die "beispiellose Meinungsvielfalt" der EBU-Mitglieder bezüglich der Teilnahme Israels Bezug genommen, wie die APA berichtet. Weil keine einvernehmliche Position zu erreichen sei, setze man auf eine breitere, demokratische Entscheidungsgrundlage in einer Abstimmung, bei der alle Mitglieder eine Stimme haben sollen, zitiert die APA weiter aus dem Schreiben.

Schon 2024 und 2025 hatte es wegen des Gaza-Kriegs Straßenproteste gegen die Teilnahme Israels am ESC gegeben.