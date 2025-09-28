Experten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) gehen davon aus, dass Russland präventiv moldauischen Behörden die Schuld für Maßnahmen gebe, die es selbst plane. Seit Beginn der Vollinvasion hatte Moskau wiederholt Antiregierungsproteste in Moldau finanziert. Das ISW weist zudem darauf hin, dass die Nato von Ende Oktober bis Mitte November ein Manöver in Rumänien plant, weshalb sich dort bereits Truppen aus Partnerstaaten befänden. Auch diesen Fakt deutet Russland offenbar um, um der moldauischen Regierung zu schaden.

Kopf-an-Kopf-Rennen um das Parlament der Republik Moldau

Die Partidul Acțiune și Solidaritate (zu Deutsch: Partei der Aktion und Solidarität, kurz PAS) regiert seit 2022 mit absoluter Mehrheit in Moldau. Ihr gegenüber stehen bei der Wahl nun fast ausschließlich prorussische Parteien und Wählervereinigungen, etwa der "Patriotische Block" sowie die "Alternative". Andere Kandidaten wie Partidul Nostru (Unsere Partei) lassen sich nicht eindeutig einem Lager zuordnen, bedienen aber zumindest EU-skeptische Narrative. Insgesamt bewerben sich 23 Parteien sowie unabhängige Kandidaten um die 101 Parlamentssitze.

Aus dem Wahlkampfbüro der PAS ist zu hören, dass sich die Partei vor allem darauf konzentrierte, den EU-freundlichen Teil der Bevölkerung für sich zu mobilisieren. Die russischsprachige Bevölkerung hingegen stehe am Ende der Prioritätenliste. Das Wahlkampfmaterial gab die PAS dementsprechend auch ausschließlich auf Rumänisch aus. Ob dieser Zug die Regierungspartei zum Erfolg führt, muss sich noch an den Wahlurnen zeigen.

Eine Vorwahlumfrage des Instituts Idata zeichnet ein Kopf-an-Kopf-Rennen für Sonntag vor. 24,9 Prozent sprechen sich demnach für PAS aus, 24,7 Prozent für den "Patriotischen Block", weit dahinter liegen "Alternative" (7,2 Prozent) und Partidul Nostru (5,4 Prozent). 26,6 Prozent der Wähler seien noch unentschlossen.

Regierung hat mit großen Problemen zu kämpfen

Beobachter gehen davon aus, dass bis zu 70 Prozent der Bevölkerung mit der Regierungsarbeit unzufrieden sind. Seit Jahresbeginn liefert Russland kein Gas mehr an Moldau. Die Regierung versuchte, dies durch Stromimporte aus Rumänien aufzufangen. Dennoch explodierten die Energiepreise für die Menschen in Moldau. Das bringt der Opposition Zulauf. Hinzu kommen wirtschaftliche und sozialpolitische Probleme. Auch eine versprochene Justizreform sowie den Kampf gegen Korruption setzte die PAS nicht zufriedenstellend um.