"Aleksandr Shabalin" Dieses verdächtige Schiff liegt vor Dänemarks Küste
Ein russisches Kriegsschiff steht unter Verdacht, in die jüngsten Drohnenvorfälle in Dänemark verwickelt zu sein. Das ist über das Schiff bekannt.
In Dänemark herrscht seit Tagen Drohnenalarm. Erst hatte die Sichtung mehrerer größerer Drohnen zur stundenlangen Vollsperrung des Hauptstadtflughafens Kopenhagen geführt. Nur zwei Abende später tauchten erneut Drohnen über verschiedenen Flughäfen im Westen Dänemarks auf, was unter anderem am Airport Aalborg zur Sperrung des Luftraums führte.
Wer hinter den Vorfällen steckt, ist weiterhin unklar. Die Behörden gehen von einem professionellen Akteur mit den nötigen Fähigkeiten aus, der damit Unruhe in dem Nato-Land stiften will.
Im Raum steht jedoch eine Vermutung: Die Drohnen könnten von einem Schiff aus gesteuert worden sein, berichtet die Boulevardzeitung "Ekstra Bladet". Das russische Kriegsschiff war bei einem Hubschrauberüberflug in der Nähe dänischer Gewässer aufgefallen.
Was ist über das Schiff bekannt? t-online gibt einen Überblick.
Um welches Schiff geht es?
Der dänischen Boulevardzeitung zufolge handelt es sich um das russische Landungsschiff "Aleksandr Shabalin". Das Schiff gehört zur baltischen Flotte der russischen Marine – der Hauptstützpunkt liegt in der russischen Exklave Kaliningrad.
Dem Portal "Mil.Press FLOT" zufolge, das sich auf die Marine-Verteidigungsindustrie konzentriert, wurde das Schiff 1985 im polnischen Danzig gebaut und trat im selben Jahr der Ostseeflotte bei. Seit 1986 ist es unter dem Namen "Aleksandr Shabalin" im Einsatz, unter anderem in der Ostsee und im Mittelmeer.
Ursprünglich war das Schiff unter dem Namen "BDK-110" bekannt. BDK steht dabei für "Bolschoi Dessantny Korabl", was auf Deutsch großes Landungsschiff bedeutet – 110 steht für die Kennungsnummer des Schiffes.
Wo war das Schiff bisher im Einsatz?
Während des syrischen Bürgerkriegs soll die "Aleksandr Shabalin" regelmäßig Truppen und Ausrüstung in den russischen Hafen im syrischen Tartus gebracht haben. Im Jahr 2016 sei das Schiff auch an Schießübungen in der Ostsee beteiligt gewesen.
Wie das Portal "Top War" berichtete, wurde das Schiff im vergangenen Jahr im Marinewerk Kronstadt repariert. Im Sommer 2024 sei die Überführung des Schiffes zurück in die Ostseeflotte geplant gewesen.
Nun habe das Schiff tagelang unverändert in einem Seegebiet nahe der Insel Langeland nördlich von Fehmarn gelegen – und damit rund 70 bis 270 Kilometer von den betroffenen Flughäfen und anderen Anlagen entfernt, berichtet die dänische Zeitung.
Wie ist das Schiff ausgestattet?
Das rund 112 Meter lange Schiff könne Geschwindigkeiten von bis zu 18 Knoten erreichen, bei zwölf Knoten liege die Reichweite bei 6.000 Meilen (9.656 Kilometer). Betrieben wird es durch zwei Dieselmotoren und zwei Propeller.
Dabei verfügt das Schiff über zwei Artilleriegeschütze, zwei Mehrfachraketenwerfer und vier tragbare Raketenwerfer. Es kann bis zu 500 Tonnen Ausrüstung und Fracht sowie 225 Fallschirmjäger transportieren.
Nach wem ist das Schiff benannt?
Nach einem gleichnamigen russischen Marinekommandanten, der von 1914 bis 1982 lebte. Er wurde während des Zweiten Weltkrieges zweimal mit dem Titel "Held der Sowjetunion" ausgezeichnet.
Wie konnte das Schiff unentdeckt bleiben?
Wie die dänische Zeitung berichtet, sei das AIS-Signal des Schiffes abgeschaltet gewesen. AIS steht dabei für "Automatisches Identifikationssystem" – das ist ein Datenfunksystem, das Schiffsdaten zwischen Schiffen und Landstationen austauscht.
AIS-Stationen auf Schiffen senden die Schiffskennung, Position und andere Daten in regelmäßigen Abständen. So können Schiffs- oder Landstationen die Signale beispielsweise auf einem Radar erkennen und verfolgen.
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa