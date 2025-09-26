Rotlichtkönig feiert mit Ex und ihrem Neuen

"Aleksandr Shabalin" Dieses verdächtige Schiff liegt vor Dänemarks Küste

Von Nilofar Breuer 26.09.2025 - 14:12 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die "Aleksandr Shabalin": Das russische Landungsschiff operiert derzeit offenbar vor der dänischen Küste. (Quelle: Kitaev Aleksey/cc)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein russisches Kriegsschiff steht unter Verdacht, in die jüngsten Drohnenvorfälle in Dänemark verwickelt zu sein. Das ist über das Schiff bekannt.

Loading...

Wer hinter den Vorfällen steckt, ist weiterhin unklar. Die Behörden gehen von einem professionellen Akteur mit den nötigen Fähigkeiten aus, der damit Unruhe in dem Nato-Land stiften will.

Im Raum steht jedoch eine Vermutung: Die Drohnen könnten von einem Schiff aus gesteuert worden sein, berichtet die Boulevardzeitung "Ekstra Bladet". Das russische Kriegsschiff war bei einem Hubschrauberüberflug in der Nähe dänischer Gewässer aufgefallen.

Was ist über das Schiff bekannt? t-online gibt einen Überblick.

Um welches Schiff geht es?

Der dänischen Boulevardzeitung zufolge handelt es sich um das russische Landungsschiff "Aleksandr Shabalin". Das Schiff gehört zur baltischen Flotte der russischen Marine – der Hauptstützpunkt liegt in der russischen Exklave Kaliningrad.

Dem Portal "Mil.Press FLOT" zufolge, das sich auf die Marine-Verteidigungsindustrie konzentriert, wurde das Schiff 1985 im polnischen Danzig gebaut und trat im selben Jahr der Ostseeflotte bei. Seit 1986 ist es unter dem Namen "Aleksandr Shabalin" im Einsatz, unter anderem in der Ostsee und im Mittelmeer.

Ursprünglich war das Schiff unter dem Namen "BDK-110" bekannt. BDK steht dabei für "Bolschoi Dessantny Korabl", was auf Deutsch großes Landungsschiff bedeutet – 110 steht für die Kennungsnummer des Schiffes.

Wo war das Schiff bisher im Einsatz?

Während des syrischen Bürgerkriegs soll die "Aleksandr Shabalin" regelmäßig Truppen und Ausrüstung in den russischen Hafen im syrischen Tartus gebracht haben. Im Jahr 2016 sei das Schiff auch an Schießübungen in der Ostsee beteiligt gewesen.

Wie das Portal "Top War" berichtete, wurde das Schiff im vergangenen Jahr im Marinewerk Kronstadt repariert. Im Sommer 2024 sei die Überführung des Schiffes zurück in die Ostseeflotte geplant gewesen.

Nun habe das Schiff tagelang unverändert in einem Seegebiet nahe der Insel Langeland nördlich von Fehmarn gelegen – und damit rund 70 bis 270 Kilometer von den betroffenen Flughäfen und anderen Anlagen entfernt, berichtet die dänische Zeitung.

Wie ist das Schiff ausgestattet?