Nato-Chef Rutte: Drohnenabwehr mit teuren Raketen ist keine Dauerlösung

Russische Provokationen
Rutte: Teure Raketen gegen billige Drohnen sind keine Lösung

Von t-online, FIN
26.09.2025 - 15:31 UhrLesedauer: 2 Min.
Nato-Generalsekretär Mark RutteVergrößern des Bildes
Nato-Generalsekretär Mark Rutte: Er sprich von einer "besorgniserregenden Situation". (Archivbild) (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Angesichts russischer Luftraumverletzungen bleibt die Stimmung in der Nato angespannt. Ein Land kann in der Situation jedoch helfen.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Donnerstag, westliche Streitkräfte könnten auf Dauer nicht tausend bis zweitausend Dollar teure Drohnen mit Abfangraketen bekämpfen, die "vielleicht eine halbe bis eine Million Dollar" kosteten. Im Gespräch mit dem Chefredakteur der Nachrichtenagentur Bloomberg, John Micklethwait, betonte Rutte, dass die Nato rasch neue Technologien entwickle und dabei von der Ukraine lerne, russische Drohnen effektiver abzuwehren. Ziel sei es, neben klassischer Luftverteidigung auch moderne Abfangtechnologien einsatzbereit zu haben.

Ruttes Aussagen fallen vor dem Hintergrund mehrerer Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets und Drohnen, die die Reaktionen der Allianz auf die Probe stellen – während Moskau zugleich die Angriffe auf ukrainische zivile Infrastruktur wieder verstärkt. Unter den Verbündeten herrscht Uneinigkeit darüber, wie auf die russische Luftraumverletzungen zu reagieren ist. Laut Bloomberg warnten europäische Diplomaten den Kreml, dass die Allianz bereit sei, weitere Provokationen notfalls mit voller Härte zu beantworten – bis hin zum Abschuss russischer Maschinen.

Rutte hofft auf neuen US-Druck auf Russland

Rutte wollte diese Gespräche nicht kommentieren, nannte jüngste Drohnenvorfälle in Dänemark jedoch "sehr besorgniserregend", die Regierung in Kopenhagen prüft mögliche russische Verstrickungen. Russische Stellen bestreiten, den estnischen Luftraum verletzt zu haben, und sprachen im Fall von Drohnen über Polen von einem Fehler.

Mit Blick auf die Bündnispolitik sagte Rutte, der frühere US-Präsident Donald Trump habe der Nato genutzt, weil er die Mitgliedstaaten zu höheren Verteidigungsausgaben gedrängt habe. Nun gehe es darum, den Druck auf Kremlchef Putin zu erhöhen, "damit er an den Verhandlungstisch kommt". Er sei zuversichtlich, dass dies gelinge. Die Anstrengungen des US-Präsidenten seien dabei "äußerst wichtig", so Rutte.

Verwendete Quellen
Themen
Donald TrumpDänemarkMoskauNatoRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraine
