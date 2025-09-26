"Wir haben Sie nicht vergessen" Netanjahu wendet sich über Lautsprecher an Gaza-Geiseln

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor der UN-Generalversammlung: "Wir werden nicht zögern und nicht ruhen, bis wir Sie alle nach Hause gebracht haben." (Quelle: Kay Nietfeld)

Israels Ministerpräsident Netanjahu hat seinen Auftritt vor den UN für eine Botschaft an die Geiseln in Gaza gewandt. Seine Rede wurde mit Lautsprechern übertragen.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte direkt an die im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln gewandt. Er habe deshalb um den Gazastreifen riesige Lautsprecher anbringen lassen, die mit seinem Mikrofon verbunden seien in der Hoffnung, dass die Entführten ihn hörten, sagte er in New York. "Wir haben Sie nicht vergessen, nicht eine Sekunde. Das israelische Volk steht hinter Ihnen. Wir werden nicht zögern und nicht ruhen, bis wir Sie alle nach Hause gebracht haben."

Netanjahus Büro hatte zuvor mitgeteilt mit, dass Lautsprecher auf Lastwagen an der Grenze zu dem umkämpften Küstenstreifen aufgebaut worden seien. Auch die israelische Zeitung "Haaretz" hatte unter Berufung auf Militärkreise über die Vorbereitungen zur Übertragung berichtet.